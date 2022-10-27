Президент Израиля объяснил, почему не может дать Украине ПВО

Герцог: Есть оружие, для которого у нас нет даже экспортной версии Фото: ЕРА

В ответ на критику позиции Иерусалима в отношении поставок оружия он сказал, что США и Европа также отказались предоставить Киеву некоторую военную технику. По его словам, политика Израиля продиктована сохранением интересов национальной безопасности.

"Есть оружие, для которого у нас нет даже экспортной версии. Есть вещи, которые мы не хотим, чтобы они попали в руки наших врагов. Есть секреты, которые мы не можем раскрыть. Но везде, где мы можем помочь, мы стараемся помочь", – сказал Герцог.

Он отметил, что власти страны "анализируют ситуацию", в том числе информацию об использовании РФ беспилотников иранского производства в конфликте. Президент заявил, что у него "нет конкретной информации о такой сделке". Но, на его взгляд, не требуется никаких дополнительных доказательств, чтобы продемонстрировать, что Иран представляет опасность для "мирового порядка и стабильности".