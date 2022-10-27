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Президент Израиля объяснил, почему не может дать Украине ПВО

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Герцог: Есть оружие, для которого у нас нет даже экспортной версии
Герцог: Есть оружие, для которого у нас нет даже экспортной версии
Фото: ЕРА

Существуют ограничения, которые не позволяют Израилю поставлять Украине определенные системы противовоздушной обороны для противостояния агрессии России. Об этом президент Израиля Ицхак Герцог 26 октября заявил в комментарии CNN.

В ответ на критику позиции Иерусалима в отношении поставок оружия он сказал, что США и Европа также отказались предоставить Киеву некоторую военную технику. По его словам, политика Израиля продиктована сохранением интересов национальной безопасности.

"Есть оружие, для которого у нас нет даже экспортной версии. Есть вещи, которые мы не хотим, чтобы они попали в руки наших врагов. Есть секреты, которые мы не можем раскрыть. Но везде, где мы можем помочь, мы стараемся помочь", – сказал Герцог.

Он отметил, что власти страны "анализируют ситуацию", в том числе информацию об использовании РФ беспилотников иранского производства в конфликте. Президент заявил, что у него "нет конкретной информации о такой сделке". Но, на его взгляд, не требуется никаких дополнительных доказательств, чтобы продемонстрировать, что Иран представляет опасность для "мирового порядка и стабильности".

Контекст:

После вторжения РФ 24 февраля в рамках помощи Украине Израиль открыл полевой госпиталь во Львове и передал несколько бронированных машин скорой помощи. Кроме того, Израиль передает Украине защитные шлемы, бронежилеты, костюмы для саперов и противогазы. Однако в стране отклонили просьбу США разрешить Берлину поставлять Украине противотанковые ракеты, произведенные в Германии по израильской лицензии, сообщило в мае издание Axios.

Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский заявил 4 октября, что Израиль активно помогает Украине, но не переходя "красные линии". По его словам, они связаны с ситуацией на Ближнем Востоке, которая в любой момент может скатиться в предвоенную или военную.

16 октября, после того, как стало известно, что Иран передает баллистические ракеты России, министр по делам диаспоры Израиля Нахман Шай заявил о необходимости предоставления Украине военной помощи. Это разрушит отношения Израиля с РФ, отреагировал экс-президент России, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. 17 октября издание Walla! написало, ссылаясь на неназванного высокопоставленного чиновника министерства иностранных дел Израиля, что заявление Шая не отображает позицию правительства страны.

18 октября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина отправит официальную ноту правительству Израиля с просьбой неотложно предоставить ей системы ПВО.

19 октября министр обороны Бени Ганц заявил, что Израиль готов активно участвовать в создании для Украины эффективной системы раннего предупреждения об авиаударах, но не будет передавать системы вооружений Украине "из-за ряда оперативных соображений".

По данным СМИ, Израиль передал Украине разведданные для борьбы с иранскими дронами-камикадзе.

24 октября президент Украины Владимир Зеленский призвал Израиль определиться, с кем он в этой войне.

Теги: Иран, Израиль, военная техника, ПВО, военная помощь, беспилотники, война России против Украины, Ицхак Герцог
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