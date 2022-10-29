Минобороны РФ объявило о приостановке участия России в "зерновом соглашении"

Россия в последнее время тормозила реализацию зерновой сделки, а теперь заявила о ее остановке Фото: EPA

"Российская сторона приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов", – говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что решение принято из-за проведенного 29 октября "террористического акта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности "зернового коридора". В атаке на российские корабли оккупанты обвинили "украинские власти и специалистов Великобритании".

Утром 29 октября в оккупированном Севастополе были слышны взрывы.

Министерство обороны РФ заявило о якобы "террористической атаке" летательных и морских беспилотников на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. В министерстве заверили, что все беспилотники, якобы атаковавшие корабли, были уничтожены, "незначительное повреждение получил морской тральщик "Иван Голубец".

Украинский военный журналист, корреспондент "1+1" Андрей Цаплиенко заявил со ссылкой на источники, что повреждены по меньшей мере три российских корабля – носителя ракет "Калибр", в том числе фрегат "Адмирал Макаров". Официально эту информацию не подтверждали.

Глава объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк предположила, что причиной взрывов могли стать неудачные запуски российскими захватчиками ракет ПВО.