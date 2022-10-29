Минобороны РФ объявило о приостановке участия России в "зерновом соглашении"

"Российская сторона приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов", – говорится в сообщении.
В ведомстве заявили, что решение принято из-за проведенного 29 октября "террористического акта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности "зернового коридора". В атаке на российские корабли оккупанты обвинили "украинские власти и специалистов Великобритании".
Утром 29 октября в оккупированном Севастополе были слышны взрывы.
Министерство обороны РФ заявило о якобы "террористической атаке" летательных и морских беспилотников на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. В министерстве заверили, что все беспилотники, якобы атаковавшие корабли, были уничтожены, "незначительное повреждение получил морской тральщик "Иван Голубец".
Украинский военный журналист, корреспондент "1+1" Андрей Цаплиенко заявил со ссылкой на источники, что повреждены по меньшей мере три российских корабля – носителя ракет "Калибр", в том числе фрегат "Адмирал Макаров". Официально эту информацию не подтверждали.
Глава объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк предположила, что причиной взрывов могли стать неудачные запуски российскими захватчиками ракет ПВО.
Россия блокировала вывоз украинской агропромышленной продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину. В мае президент Владимир Зеленский сообщил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.
22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое.
Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.
7 сентября Путин заявил, что недоволен тем, как соблюдается "зерновое соглашение". Он утверждает, что практически все зерно, вывозимое из Украины, "направлено не в развивающиеся, беднейшие страны, а в страны Евросоюза". Поэтому Путин пригрозил ограничить направление вывоза зерна и другого продовольствия по согласованному маршруту. Зеленский назвал лживым заявление Путина.
"Зерновое соглашение" было подписано на 120 дней. Украина ведет "сложные" переговоры о его продлении, сообщали в начале октября Офисе президента.
Украинское Министерство инфраструктуры 24 октября заявило, что Россия искусственно задерживает инспекцию задействованных в работе "зернового коридора" судов в Босфоре, что привело к очереди в более чем 170 судов, а украинские порты вынуждены работать лишь на 25–30% своих мощностей. Зеленский назвал "позорными" попытки России затормозить украинские поставки в рамках "зернового соглашения".
За время действия соглашения из трех черноморских портов Украины вывезли более 8,5 млн т продуктов. Снижение цен на зерно, которое стало возможным благодаря Черноморской зерновой инициативе, косвенно спасло от голода более 100 млн человек, заявили в ООН.