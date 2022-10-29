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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Минобороны РФ объявило о приостановке участия России в "зерновом соглашении"

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Россия в последнее время тормозила реализацию зерновой сделки, а теперь заявила о ее остановке
Россия в последнее время тормозила реализацию зерновой сделки, а теперь заявила о ее остановке
Фото: EPA

Россия приостановила свое участие в исполнении соглашения о морском экспорте украинского зерна. Об этом заявила пресс-служба минобороны РФ в Telegram.

"Российская сторона приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов", – говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что решение принято из-за проведенного 29 октября "террористического акта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности "зернового коридора". В атаке на российские корабли оккупанты обвинили "украинские власти и специалистов Великобритании".

Утром 29 октября в оккупированном Севастополе были слышны взрывы.

Министерство обороны РФ заявило о якобы "террористической атаке" летательных и морских беспилотников на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. В министерстве заверили, что все беспилотники, якобы атаковавшие корабли, были уничтожены, "незначительное повреждение получил морской тральщик "Иван Голубец".

Украинский военный журналист, корреспондент "1+1" Андрей Цаплиенко заявил со ссылкой на источники, что повреждены по меньшей мере три российских корабля – носителя ракет "Калибр", в том числе фрегат "Адмирал Макаров". Официально эту информацию не подтверждали.

Глава объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк предположила, что причиной взрывов могли стать неудачные запуски российскими захватчиками ракет ПВО.

Контекст:

Россия блокировала вывоз украинской агропромышленной продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину. В мае президент Владимир Зеленский сообщил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое.

Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.

7 сентября Путин заявил, что недоволен тем, как соблюдается "зерновое соглашение". Он утверждает, что практически все зерно, вывозимое из Украины, "направлено не в развивающиеся, беднейшие страны, а в страны Евросоюза". Поэтому Путин пригрозил ограничить направление вывоза зерна и другого продовольствия по согласованному маршруту. Зеленский назвал лживым заявление Путина.

"Зерновое соглашение" было подписано на 120 дней. Украина ведет "сложные" переговоры о его продлении, сообщали в начале октября Офисе президента.

Украинское Министерство инфраструктуры 24 октября заявило, что Россия искусственно задерживает инспекцию задействованных в работе "зернового коридора" судов в Босфоре, что привело к очереди в более чем 170 судов, а украинские порты вынуждены работать лишь на 25–30% своих мощностей. Зеленский назвал "позорными" попытки России затормозить украинские поставки в рамках "зернового соглашения".

За время действия соглашения из трех черноморских портов Украины вывезли более 8,5 млн т продуктов. Снижение цен на зерно, которое стало возможным благодаря Черноморской зерновой инициативе, косвенно спасло от голода более 100 млн человек, заявили в ООН.

Теги: Крым, Севастополь, Черное море, министерство обороны РФ, война России против Украины, корабли, зерно
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