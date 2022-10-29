Украина ожидает реакции Турции и ООН на выход РФ из "зерновых соглашений" – пресс-секретарь Зеленского

"Украина не подписывала с РФ никаких "зерновых соглашений". Подписантами являются Россия, Турция и ООН. А Украина не подписывала с Россией никаких соглашений, потому что понимает, что она почти никогда не соблюдает взятые на себя обязательства. Поэтому ожидаем реакции подписантов", – сказал Никифоров.

29 октября Россия объявила о приостановке участия в "зерновом соглашении" из-за "террористического акта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности "зернового коридора".

Глава Офиса президента Андрей Ермак отметил, что россияне устраивают "вымышленные теракты на собственных объектах" наряду с ядерным, энергетическим, продовольственным шантажом.