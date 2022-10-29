Украина ожидает реакции Турции и ООН на выход РФ из "зерновых соглашений" – пресс-секретарь Зеленского

"Украина не подписывала с РФ никаких "зерновых соглашений". Подписантами являются Россия, Турция и ООН. А Украина не подписывала с Россией никаких соглашений, потому что понимает, что она почти никогда не соблюдает взятые на себя обязательства. Поэтому ожидаем реакции подписантов", – сказал Никифоров.
29 октября Россия объявила о приостановке участия в "зерновом соглашении" из-за "террористического акта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности "зернового коридора".
Глава Офиса президента Андрей Ермак отметил, что россияне устраивают "вымышленные теракты на собственных объектах" наряду с ядерным, энергетическим, продовольственным шантажом.
Россия блокировала вывоз украинской агропромышленной продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину. В мае президент Владимир Зеленский сообщил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.
22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое.
Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.
"Зерновое соглашение" было подписано на 120 дней. Украина ведет "сложные" переговоры о его продлении, сообщали в начале октября Офисе президента.
Мининфраструктуры Украины 24 октября заявило, что Россия искусственно задерживает инспекцию задействованных в работе "зернового коридора" судов в Босфоре, что привело к очереди в более чем 170 судов, а украинские порты вынуждены работать лишь на 25–30% своих мощностей. Зеленский назвал "позорными" попытки России затормозить украинские поставки в рамках "зернового соглашения".
За время действия соглашения из трех черноморских портов Украины вывезли более 8,5 млн т продуктов. Снижение цен на зерно, которое стало возможным благодаря Черноморской зерновой инициативе, косвенно спасло от голода более 100 млн человек, заявили в ООН.