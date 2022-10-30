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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боррель: ЕС призывает Россию отменить решение о приостановке участия в "зерновом соглашении"

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Боррель: Решение России ставит под угрозу основной экспортный маршрут столь необходимых зерна и удобрений
Боррель: Решение России ставит под угрозу основной экспортный маршрут столь необходимых зерна и удобрений 
Фото: EPA

Евросоюз призывает Россию изменить ее решение о приостановке участия в "зерновом соглашении". Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в Twitter 30 октября.

"Решение России приостановить участие в черноморском соглашении ставит под угрозу основной экспортный маршрут столь необходимых зерна и удобрений для преодоления глобального продовольственного кризиса, вызванного ее войной против Украины. ЕС призывает Россию отменить свое решение", – написал он.

Контекст:

Россия блокировала вывоз украинской агропромышленной продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину. В мае Зеленский сообщил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое.

Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.

Мининфраструктуры Украины 24 октября заявило, что Россия искусственно задерживает инспекцию задействованных в работе "зернового коридора" судов в Босфоре, что привело к очереди в более чем 170 судов, а украинские порты вынуждены работать лишь на 25–30% своих мощностей. Зеленский назвал "позорными" попытки России затормозить украинские поставки.

За время действия соглашения из трех черноморских портов Украины вывезли, по данным Мининфраструктуры, более 9 млн т продуктов. Снижение цен на зерно, которое стало возможным благодаря Черноморской зерновой инициативе, косвенно спасло от голода более 100 млн человек, заявили в ООН.

29 октября в оккупированном Севастополе раздались взрывы, в результате которых, по неподтвержденным данным, были попадания по российским кораблям. После этого Россия объявила о приостановке участия в "зерновом соглашении" из-за "террористического акта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности "зернового коридора".

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В ООН призвали все стороны "воздерживаться от любых действий, которые могут поставить под угрозу Черноморскую зерновую инициативу, являющуюся чрезвычайно важной гуманитарной деятельностью".

Решение России осудил президент США Джо Байден. Он назвал приостановку участия РФ в соглашении "возмутительной", заявив, что оно усилит голод в мире. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что приостановлением участия зерновом соглашении Россия вновь превращает продовольствие в оружие в войне, которую она развязала против Украины.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Черное море, война России против Украины, Евросоюз, Жозеп Боррель, зерно
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