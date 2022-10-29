В ООН прокомментировали заявление России о ее выходе из "зерновых соглашений"

"Мы видели сообщения из России о приостановке ее участия [...] после нападения на Черноморский флот РФ. [...] Жизненно важно, чтобы все стороны воздерживались от любых действий, которые могут поставить под угрозу Черноморскую зерновую инициативу, являющуюся чрезвычайно важной гуманитарной деятельностью, которая явно положительно влияет на доступ к еде для миллионов людей во всем мире", – сказал он.
Хак отметил, что ООН "поддерживает связь с российскими властями по этому поводу".
29 октября в районе акватории оккупированного Россией Крыма произошли взрывы, в результате которых, по некоторым данным, были попадания по российским кораблям. Минобороны России обвинило в этом "украинские власти и специалистов Великобритании", после чего заявило о выходе из "зернового соглашения".
Украинская сторона ожидает реакции Турции и ООН на заявление РФ о выходе из "зерновой инициативы", заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров. Он подчеркнул, что соглашений с Россией Украина по этому поводу не подписывала.
Россия блокировала вывоз украинской агропромышленной продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину. В мае президент Владимир Зеленский сообщил, что в украинских портах заблокировано 22 млн т зерна, которое должно было пойти на экспорт.
22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое.
Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.
Мининфраструктуры Украины 24 октября заявило, что Россия искусственно задерживает инспекцию задействованных в работе "зернового коридора" судов в Босфоре, что привело к очереди в более чем 170 судов, а украинские порты вынуждены работать лишь на 25–30% своих мощностей. Зеленский назвал "позорными" попытки России затормозить украинские поставки.
За время действия соглашения из трех черноморских портов Украины вывезли более 8,5 млн т продуктов. Снижение цен на зерно, которое стало возможным благодаря Черноморской зерновой инициативе, косвенно спасло от голода более 100 млн человек, заявили в ООН.