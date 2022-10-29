В ООН прокомментировали заявление России о ее выходе из "зерновых соглашений"

В ООН отметили, что "поддерживают связь" с РФ Фото: ЕРА

"Мы видели сообщения из России о приостановке ее участия [...] после нападения на Черноморский флот РФ. [...] Жизненно важно, чтобы все стороны воздерживались от любых действий, которые могут поставить под угрозу Черноморскую зерновую инициативу, являющуюся чрезвычайно важной гуманитарной деятельностью, которая явно положительно влияет на доступ к еде для миллионов людей во всем мире", – сказал он.

Хак отметил, что ООН "поддерживает связь с российскими властями по этому поводу".

29 октября в районе акватории оккупированного Россией Крыма произошли взрывы, в результате которых, по некоторым данным, были попадания по российским кораблям. Минобороны России обвинило в этом "украинские власти и специалистов Великобритании", после чего заявило о выходе из "зернового соглашения".

Украинская сторона ожидает реакции Турции и ООН на заявление РФ о выходе из "зерновой инициативы", заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров. Он подчеркнул, что соглашений с Россией Украина по этому поводу не подписывала.