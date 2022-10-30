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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Приостановив участие в зерновом соглашении, РФ снова превращает продовольствие в оружие – Блинкен

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Блинкен о зерновом соглашении: Это имело успех и должно продолжаться
Блинкен о зерновом соглашении: Это имело успех и должно продолжаться
Фото: EPA

Приостановлением участия зерновом соглашении Россия вновь превращает продовольствие в оружие в войне, которую она развязала против Украины. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщила пресс-служба Госдепартамента США 29 октября.

"Соединенные Штаты сожалеют о том, что Россия приостановила свое участие в операциях Черноморской зерновой инициативы при посредничестве ООН. Мы настоятельно призываем все стороны продолжать работу этой жизненно важной Инициативы", – заявил он.

Блинкен отметил, что благодаря зерновой инициативе удалось перевезти более 9 млн тонн зерна и другого продовольствия, что позволило снизить цены в мире и имело "решающее значение" для стран с низким и средним уровнем дохода.

"Это имело успех и должно продолжаться. Любые действия России, направленные на то, чтобы сорвать этот критически важный экспорт зерна, по сути, являются заявлением о том, что люди и семьи во всем мире должны платить больше за еду или голодать. Приостановив действие этой договоренности, Россия снова превращает продовольствие в оружие в развязанной ею войне, напрямую затрагивая страны с низким и средним уровнем дохода и мировые цены на продовольствие, а также усугубляя и без того тяжелые гуманитарные кризисы и отсутствие продовольственной безопасности", – заявил госсекретарь.

США призвали правительство РФ возобновить участие в соглашении, полностью соблюдать договоренность и работать над тем, чтобы люди во всем мире продолжали получать преимущества, обеспечиваемые зерновой инициативой.

29 октября с осуждением решения РФ выступил также президент США Джо Байден. Он назвал приостановку участия РФ в соглашении "возмутительной", заявив, что оно усилит голод в мире.

Контекст:

Россия блокировала вывоз украинской агропромышленной продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину. В мае Зеленский сообщил, что в украинских портах заблокировано 22 млн т зерна, которое должно было пойти на экспорт.

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое.

Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.

Мининфраструктуры Украины 24 октября заявило, что Россия искусственно задерживает инспекцию задействованных в работе "зернового коридора" судов в Босфоре, что привело к очереди в более чем 170 судов, а украинские порты вынуждены работать лишь на 25–30% своих мощностей. Зеленский назвал "позорными" попытки России затормозить украинские поставки.

За время действия соглашения из трех черноморских портов Украины вывезли, по данным Мининфраструктуры, более 9 млн т продуктов. Снижение цен на зерно, которое стало возможным благодаря Черноморской зерновой инициативе, косвенно спасло от голода более 100 млн человек, заявили в ООН.

29 октября в оккупированном Севастополе раздались взрывы, в результате которых, по неподтвержденным данным, были попадания по российским кораблям. После этого Россия объявила о приостановке участия в "зерновом соглашении" из-за "террористического акта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности "зернового коридора".

Кулеба призвал мировое сообщество потребовать от РФ "прекратить голодные игры и вернуться к своим обязательствам"

В ООН призвали все стороны "воздерживаться от любых действий, которые могут поставить под угрозу Черноморскую зерновую инициативу, являющуюся чрезвычайно важной гуманитарной деятельностью".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, США, Госдепартамент США, Энтони Блинкен, война России против Украины, соглашение, зерно
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