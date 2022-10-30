Приостановив участие в зерновом соглашении, РФ снова превращает продовольствие в оружие – Блинкен

Блинкен о зерновом соглашении: Это имело успех и должно продолжаться Фото: EPA

"Соединенные Штаты сожалеют о том, что Россия приостановила свое участие в операциях Черноморской зерновой инициативы при посредничестве ООН. Мы настоятельно призываем все стороны продолжать работу этой жизненно важной Инициативы", – заявил он.

Блинкен отметил, что благодаря зерновой инициативе удалось перевезти более 9 млн тонн зерна и другого продовольствия, что позволило снизить цены в мире и имело "решающее значение" для стран с низким и средним уровнем дохода.

"Это имело успех и должно продолжаться. Любые действия России, направленные на то, чтобы сорвать этот критически важный экспорт зерна, по сути, являются заявлением о том, что люди и семьи во всем мире должны платить больше за еду или голодать. Приостановив действие этой договоренности, Россия снова превращает продовольствие в оружие в развязанной ею войне, напрямую затрагивая страны с низким и средним уровнем дохода и мировые цены на продовольствие, а также усугубляя и без того тяжелые гуманитарные кризисы и отсутствие продовольственной безопасности", – заявил госсекретарь.

США призвали правительство РФ возобновить участие в соглашении, полностью соблюдать договоренность и работать над тем, чтобы люди во всем мире продолжали получать преимущества, обеспечиваемые зерновой инициативой.

29 октября с осуждением решения РФ выступил также президент США Джо Байден. Он назвал приостановку участия РФ в соглашении "возмутительной", заявив, что оно усилит голод в мире.