Приостановив участие в зерновом соглашении, РФ снова превращает продовольствие в оружие – Блинкен

"Соединенные Штаты сожалеют о том, что Россия приостановила свое участие в операциях Черноморской зерновой инициативы при посредничестве ООН. Мы настоятельно призываем все стороны продолжать работу этой жизненно важной Инициативы", – заявил он.
Блинкен отметил, что благодаря зерновой инициативе удалось перевезти более 9 млн тонн зерна и другого продовольствия, что позволило снизить цены в мире и имело "решающее значение" для стран с низким и средним уровнем дохода.
"Это имело успех и должно продолжаться. Любые действия России, направленные на то, чтобы сорвать этот критически важный экспорт зерна, по сути, являются заявлением о том, что люди и семьи во всем мире должны платить больше за еду или голодать. Приостановив действие этой договоренности, Россия снова превращает продовольствие в оружие в развязанной ею войне, напрямую затрагивая страны с низким и средним уровнем дохода и мировые цены на продовольствие, а также усугубляя и без того тяжелые гуманитарные кризисы и отсутствие продовольственной безопасности", – заявил госсекретарь.
США призвали правительство РФ возобновить участие в соглашении, полностью соблюдать договоренность и работать над тем, чтобы люди во всем мире продолжали получать преимущества, обеспечиваемые зерновой инициативой.
29 октября с осуждением решения РФ выступил также президент США Джо Байден. Он назвал приостановку участия РФ в соглашении "возмутительной", заявив, что оно усилит голод в мире.
Россия блокировала вывоз украинской агропромышленной продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину. В мае Зеленский сообщил, что в украинских портах заблокировано 22 млн т зерна, которое должно было пойти на экспорт.
22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое.
Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.
Мининфраструктуры Украины 24 октября заявило, что Россия искусственно задерживает инспекцию задействованных в работе "зернового коридора" судов в Босфоре, что привело к очереди в более чем 170 судов, а украинские порты вынуждены работать лишь на 25–30% своих мощностей. Зеленский назвал "позорными" попытки России затормозить украинские поставки.
За время действия соглашения из трех черноморских портов Украины вывезли, по данным Мининфраструктуры, более 9 млн т продуктов. Снижение цен на зерно, которое стало возможным благодаря Черноморской зерновой инициативе, косвенно спасло от голода более 100 млн человек, заявили в ООН.
29 октября в оккупированном Севастополе раздались взрывы, в результате которых, по неподтвержденным данным, были попадания по российским кораблям. После этого Россия объявила о приостановке участия в "зерновом соглашении" из-за "террористического акта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности "зернового коридора".
Кулеба призвал мировое сообщество потребовать от РФ "прекратить голодные игры и вернуться к своим обязательствам".
В ООН призвали все стороны "воздерживаться от любых действий, которые могут поставить под угрозу Черноморскую зерновую инициативу, являющуюся чрезвычайно важной гуманитарной деятельностью".