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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Сын Патрушева сказал, что РФ готова "полностью заменить" украинское зерно на мировом рынке и "подарить" 500 тыс. тонн зерновых. Кулеба ответил

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Россия обещает другим странам бесплатно 500 тыс. тонн (скорее всего украденного в Украине) зерна в течение месяцев, заблокировав возможность вывоза 2 млн тонн уже сейчас, подчеркнул Кулеба
Россия обещает другим странам бесплатно 500 тыс. тонн (скорее всего украденного в Украине) зерна в течение месяцев, заблокировав возможность вывоза 2 млн тонн уже сейчас, подчеркнул Кулеба
Фото: ЕРА

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал "голодным пиаром" действия российских оккупантов, заявивших о выходе из зернового соглашения и о "готовности" в ближайшие четыре месяца бесплатно поставить в "самые бедные страны" 500 тыс. тонн зерна.

Об этом Кулеба написал в Twitter. 

"Голодный пиар России. Москва обещает бесплатно передать другим странам 500 тыс. тонн зерна (скорее всего, украденного из Украины) в течение следующих четырех месяцев. Но, разрушив зерновой коридор, Россия блокирует 2 млн тонн зерна для Алжира, Йемена, Вьетнама, Бангладеш и других прямо сейчас", – подчеркнул глава МИД. 

29 октября сын секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев заявил, что Россия "готова полностью заместить украинское зерно и осуществлять поставки по приемлемым ценам всем заинтересованным странам". Об этом пишет пропагандистское агентство "РИА Новости".  

"С учетом того, что Россия всегда была и остается надежным партнером и готова обеспечить мир необходимым объемом продовольствия, наша страна готова в ближайшие четыре месяца безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тыс. тонн зерновых. В том числе, мы это будем делать с участием нашего надежного партнера – Турции", – цитирует Патрушева "Медуза"

О каких "беднейших странах" идет речь, он не уточнил. 

Контекст:

Россия блокировала вывоз украинской агропромышленной продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину. В мае Зеленский сообщил, что в украинских портах заблокировано 22 млн т зерна, которое должно было пойти на экспорт.

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое.

Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.

Мининфраструктуры Украины 24 октября заявило, что Россия искусственно задерживает инспекцию задействованных в работе "зернового коридора" судов в Босфоре, что привело к очереди в более чем 170 судов, а украинские порты вынуждены работать лишь на 25–30% своих мощностей. Зеленский назвал "позорными" попытки России затормозить украинские поставки.

За время действия соглашения из трех черноморских портов Украины вывезли, по данным Мининфраструктуры, более 9 млн т продуктов. Снижение цен на зерно, которое стало возможным благодаря Черноморской зерновой инициативе, косвенно спасло от голода более 100 млн человек, заявили в ООН.

29 октября в оккупированном Севастополе раздались взрывы, в результате которых, по неподтвержденным данным, были попадания по российским кораблям. После этого Россия объявила о приостановке участия в "зерновом соглашении" из-за "террористического акта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности "зернового коридора".

Кулеба призвал мировое сообщество потребовать от РФ "прекратить голодные игры и вернуться к своим обязательствам"

В ООН призвали все стороны "воздерживаться от любых действий, которые могут поставить под угрозу Черноморскую зерновую инициативу, являющуюся чрезвычайно важной гуманитарной деятельностью".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Бангладеш, МИД Украины, Вьетнам, экспорт, Алжир, Дмитрий Кулеба, война России против Украины, Дмитрий Патрушев, соглашение, зерно
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