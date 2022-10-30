Сын Патрушева сказал, что РФ готова "полностью заменить" украинское зерно на мировом рынке и "подарить" 500 тыс. тонн зерновых. Кулеба ответил

Об этом Кулеба написал в Twitter.
"Голодный пиар России. Москва обещает бесплатно передать другим странам 500 тыс. тонн зерна (скорее всего, украденного из Украины) в течение следующих четырех месяцев. Но, разрушив зерновой коридор, Россия блокирует 2 млн тонн зерна для Алжира, Йемена, Вьетнама, Бангладеш и других прямо сейчас", – подчеркнул глава МИД.
Russia’s hunger PR. Moscow promises free 500 thousand tons of grain (most likely stolen from Ukraine) to other countries over the next 4 months. But by ruining the grain corridor Russia blocks 2 million (!) tons of grain for Algeria, Yemen, Vietnam, Bangladesh & others RIGHT NOW.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 29, 2022
29 октября сын секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев заявил, что Россия "готова полностью заместить украинское зерно и осуществлять поставки по приемлемым ценам всем заинтересованным странам". Об этом пишет пропагандистское агентство "РИА Новости".
"С учетом того, что Россия всегда была и остается надежным партнером и готова обеспечить мир необходимым объемом продовольствия, наша страна готова в ближайшие четыре месяца безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тыс. тонн зерновых. В том числе, мы это будем делать с участием нашего надежного партнера – Турции", – цитирует Патрушева "Медуза".
О каких "беднейших странах" идет речь, он не уточнил.
Россия блокировала вывоз украинской агропромышленной продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину. В мае Зеленский сообщил, что в украинских портах заблокировано 22 млн т зерна, которое должно было пойти на экспорт.
22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое.
Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.
Мининфраструктуры Украины 24 октября заявило, что Россия искусственно задерживает инспекцию задействованных в работе "зернового коридора" судов в Босфоре, что привело к очереди в более чем 170 судов, а украинские порты вынуждены работать лишь на 25–30% своих мощностей. Зеленский назвал "позорными" попытки России затормозить украинские поставки.
За время действия соглашения из трех черноморских портов Украины вывезли, по данным Мининфраструктуры, более 9 млн т продуктов. Снижение цен на зерно, которое стало возможным благодаря Черноморской зерновой инициативе, косвенно спасло от голода более 100 млн человек, заявили в ООН.
29 октября в оккупированном Севастополе раздались взрывы, в результате которых, по неподтвержденным данным, были попадания по российским кораблям. После этого Россия объявила о приостановке участия в "зерновом соглашении" из-за "террористического акта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности "зернового коридора".
Кулеба призвал мировое сообщество потребовать от РФ "прекратить голодные игры и вернуться к своим обязательствам".
В ООН призвали все стороны "воздерживаться от любых действий, которые могут поставить под угрозу Черноморскую зерновую инициативу, являющуюся чрезвычайно важной гуманитарной деятельностью".