Сын Патрушева сказал, что РФ готова "полностью заменить" украинское зерно на мировом рынке и "подарить" 500 тыс. тонн зерновых. Кулеба ответил

Россия обещает другим странам бесплатно 500 тыс. тонн (скорее всего украденного в Украине) зерна в течение месяцев, заблокировав возможность вывоза 2 млн тонн уже сейчас, подчеркнул Кулеба Фото: ЕРА

Об этом Кулеба написал в Twitter.

"Голодный пиар России. Москва обещает бесплатно передать другим странам 500 тыс. тонн зерна (скорее всего, украденного из Украины) в течение следующих четырех месяцев. Но, разрушив зерновой коридор, Россия блокирует 2 млн тонн зерна для Алжира, Йемена, Вьетнама, Бангладеш и других прямо сейчас", – подчеркнул глава МИД.

Russia’s hunger PR. Moscow promises free 500 thousand tons of grain (most likely stolen from Ukraine) to other countries over the next 4 months. But by ruining the grain corridor Russia blocks 2 million (!) tons of grain for Algeria, Yemen, Vietnam, Bangladesh & others RIGHT NOW. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 29, 2022

29 октября сын секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев заявил, что Россия "готова полностью заместить украинское зерно и осуществлять поставки по приемлемым ценам всем заинтересованным странам". Об этом пишет пропагандистское агентство "РИА Новости".

"С учетом того, что Россия всегда была и остается надежным партнером и готова обеспечить мир необходимым объемом продовольствия, наша страна готова в ближайшие четыре месяца безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тыс. тонн зерновых. В том числе, мы это будем делать с участием нашего надежного партнера – Турции", – цитирует Патрушева "Медуза".

О каких "беднейших странах" идет речь, он не уточнил.