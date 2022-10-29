РФ инициирует заседание Совбеза ООН из-за "атаки против кораблей Черноморского флота" и выхода из "зернового соглашения"

"В свете совершенной Украиной 29 октября атаки против кораблей Черноморского флота, задействованных в обеспечении безопасности судов, доставляющих украинское зерно в рамках так называемой Черноморской инициативы, постпредство уведомило генсека ООН о том, что Россия приостанавливает участие в ней", – написал Полянский.

Он сообщил также, что Москва запросила на понедельник 31 октября заседание Совета Безопасности ООН "по этому сюжету".

В прошлый раз Россия созывала заседание Совбеза ООН 27 октября, по поводу "сотрудничества США и Украины в области незаконного биологического оружия в Украине".

29 октября в оккупированном Севастополе раздались взрывы, в результате которых, по неподтвержденным данным, были попадания по российским кораблям. Российское минобороны обвинило в этом "украинские власти и специалистов Великобритании". По версии РФ, в результате "атаки беспилотников" "незначительное повреждение получил морской тральщик "Иван Голубец".

Россия объявила о приостановке участия в "зерновом соглашении" из-за "террористического акта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности "зернового коридора".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал мировое сообщество потребовать от РФ "прекратить голодные игры и вернуться к своим обязательствам".

В ООН призвали все стороны "воздерживаться от любых действий, которые могут поставить под угрозу Черноморскую зерновую инициативу, являющуюся чрезвычайно важной гуманитарной деятельностью".