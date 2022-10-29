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ВОЙНА В УКРАИНЕ

РФ инициирует заседание Совбеза ООН из-за "атаки против кораблей Черноморского флота" и выхода из "зернового соглашения"

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Россия запросила на 31 октября заседание Совета Безопасности ООН
Россия запросила на 31 октября заседание Совета Безопасности ООН
Фото: EPA

В России заявили, что официально уведомили генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о приостановке участия в "зерновой сделке". Об этом написал зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"В свете совершенной Украиной 29 октября атаки против кораблей Черноморского флота, задействованных в обеспечении безопасности судов, доставляющих украинское зерно в рамках так называемой Черноморской инициативы, постпредство уведомило генсека ООН о том, что Россия приостанавливает участие в ней", – написал Полянский.

Он сообщил также, что Москва запросила на понедельник 31 октября заседание Совета Безопасности ООН "по этому сюжету".

В прошлый раз Россия созывала заседание Совбеза ООН 27 октября, по поводу "сотрудничества США и Украины в области незаконного биологического оружия в Украине".

29 октября в оккупированном Севастополе раздались взрывы, в результате которых, по неподтвержденным данным, были попадания по российским кораблям. Российское минобороны обвинило в этом "украинские власти и специалистов Великобритании". По версии РФ, в результате "атаки беспилотников" "незначительное повреждение получил морской тральщик "Иван Голубец".

Россия объявила о приостановке участия в "зерновом соглашении" из-за "террористического акта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности "зернового коридора".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал мировое сообщество потребовать от РФ "прекратить голодные игры и вернуться к своим обязательствам".

В ООН призвали все стороны "воздерживаться от любых действий, которые могут поставить под угрозу Черноморскую зерновую инициативу, являющуюся чрезвычайно важной гуманитарной деятельностью".

Контекст:

Россия блокировала вывоз украинской агропромышленной продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину. В мае президент Владимир Зеленский сообщил, что в украинских портах заблокировано 22 млн т зерна, которое должно было пойти на экспорт.

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое.

Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.

Мининфраструктуры Украины 24 октября заявило, что Россия искусственно задерживает инспекцию задействованных в работе "зернового коридора" судов в Босфоре, что привело к очереди в более чем 170 судов, а украинские порты вынуждены работать лишь на 25–30% своих мощностей. Зеленский назвал "позорными" попытки России затормозить украинские поставки.

За время действия соглашения из трех черноморских портов Украины вывезли, по данным Мининфраструктуры, более 9 млн т продуктов. Снижение цен на зерно, которое стало возможным благодаря Черноморской зерновой инициативе, косвенно спасло от голода более 100 млн человек, заявили в ООН.

Теги: ООН, Севастополь, Черное море, Совет Безопасности ООН, Антониу Гутерриш, Дмитрий Полянский, корабли, зерно
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