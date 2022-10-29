РФ инициирует заседание Совбеза ООН из-за "атаки против кораблей Черноморского флота" и выхода из "зернового соглашения"

"В свете совершенной Украиной 29 октября атаки против кораблей Черноморского флота, задействованных в обеспечении безопасности судов, доставляющих украинское зерно в рамках так называемой Черноморской инициативы, постпредство уведомило генсека ООН о том, что Россия приостанавливает участие в ней", – написал Полянский.
Он сообщил также, что Москва запросила на понедельник 31 октября заседание Совета Безопасности ООН "по этому сюжету".
В прошлый раз Россия созывала заседание Совбеза ООН 27 октября, по поводу "сотрудничества США и Украины в области незаконного биологического оружия в Украине".
29 октября в оккупированном Севастополе раздались взрывы, в результате которых, по неподтвержденным данным, были попадания по российским кораблям. Российское минобороны обвинило в этом "украинские власти и специалистов Великобритании". По версии РФ, в результате "атаки беспилотников" "незначительное повреждение получил морской тральщик "Иван Голубец".
Россия объявила о приостановке участия в "зерновом соглашении" из-за "террористического акта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности "зернового коридора".
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал мировое сообщество потребовать от РФ "прекратить голодные игры и вернуться к своим обязательствам".
В ООН призвали все стороны "воздерживаться от любых действий, которые могут поставить под угрозу Черноморскую зерновую инициативу, являющуюся чрезвычайно важной гуманитарной деятельностью".
Россия блокировала вывоз украинской агропромышленной продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину. В мае президент Владимир Зеленский сообщил, что в украинских портах заблокировано 22 млн т зерна, которое должно было пойти на экспорт.
22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое.
Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.
Мининфраструктуры Украины 24 октября заявило, что Россия искусственно задерживает инспекцию задействованных в работе "зернового коридора" судов в Босфоре, что привело к очереди в более чем 170 судов, а украинские порты вынуждены работать лишь на 25–30% своих мощностей. Зеленский назвал "позорными" попытки России затормозить украинские поставки.
За время действия соглашения из трех черноморских портов Украины вывезли, по данным Мининфраструктуры, более 9 млн т продуктов. Снижение цен на зерно, которое стало возможным благодаря Черноморской зерновой инициативе, косвенно спасло от голода более 100 млн человек, заявили в ООН.