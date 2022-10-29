В СБУ намекнули на свою причастность к взрывам в Севастополе: эффективный ответ на действия РФ – Голобуцкий

"В СБУ официально не подтверждают, что за взрывами стоит именно она. Но ведь помним, как недавно начальник службы [Василий] Малюк намекал, что очень любит "бавовну". По "странному" совпадению сегодня утром на странице СБУ в Facebook написали: "It's BAVOVNA o'clock!" – отмечает эксперт.

Голобуцкий добавил, что повреждены три российских корабля, на борту которых находились "Калибры". Есть большая вероятность, что несколько из них ушло под воду, считает он.

"Это не просто символическая спецоперация, а вполне эффективный ответ на все обстрелы со стороны России. Пусть знают, что просто так валить ракетами по Украине они не смогут", – подчеркнул политический эксперт.

Война России против Украины. Главное (обновляется)