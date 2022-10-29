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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В СБУ намекнули на свою причастность к взрывам в Севастополе: эффективный ответ на действия РФ – Голобуцкий

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Взрывы в Севастополе были слышны утром 29 октября
Взрывы в Севастополе были слышны утром 29 октября
Фото: Крымские Партизаны / Telegram

Взрывы в Севастопольской бухте в Крыму – это "вполне эффективный" ответ россиянам со стороны Службы безопасности Украины, считает политический эксперт Алексей Голобуцкий. Об этом он написал 29 октября в своем Facebook.

"В СБУ официально не подтверждают, что за взрывами стоит именно она. Но ведь помним, как недавно начальник службы [Василий] Малюк намекал, что очень любит "бавовну". По "странному" совпадению сегодня утром на странице СБУ в Facebook написали: "It's BAVOVNA o'clock!" – отмечает эксперт.

Голобуцкий добавил, что повреждены три российских корабля, на борту которых находились "Калибры". Есть большая вероятность, что несколько из них ушло под воду, считает он.

"Это не просто символическая спецоперация, а вполне эффективный ответ на все обстрелы со стороны России. Пусть знают, что просто так валить ракетами по Украине они не смогут", – подчеркнул политический эксперт.

https://www.facebook.com/aleksej.golobuckij/videos/1468187160340601/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Взрывы в Севастополе были слышны утром 29 октября. Назначенный оккупантами "губернатор" Михаил Развожаев утверждал, что корабли Черноморского флота РФ "отбивали атаку беспилотников, никакие объекты в городе не повреждены".

Министерство обороны РФ заявило о якобы "террористической атаке" на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. В министерстве заверили, что все беспилотники, якобы атаковавшие корабли, были уничтожены, "незначительное повреждение получил морской тральщик "Иван Голубец".

Украинский военный журналист, корреспондент "1+1" Андрей Цаплиенко опубликовал видео, на котором, по его словам, зафиксированы горящие в результате взрывов 29 октября российские корабли. По данным его источников, повреждены по меньшей мере три российских корабля – носителя ракет "Калибр", в том числе фрегат "Адмирал Макаров". Официально эту информацию не подтверждали.

Теги: СБУ, Крым, Севастополь, беспилотники, Алексей Голобуцкий, обстрелы, война России против Украины, взрывы, корабли, Василий Малюк
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