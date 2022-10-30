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Путин превратил еду, холод и цены в оружие против мира – Офис президента Украины

Подоляк: Никакие переговоры с России не стоят времени на разговор
Подоляк: Никакие переговоры с России не стоят времени на разговор
Фото: Михаил Подоляк / Facebook

Режим президента России Владимира Путина ведет гибридную войну против Европы. Об этом советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил 28 октября в Twitter.

"Ядерный шантаж, энергетический террор, блокада зерна… Путин превратил еду, холод и цены на оружие против мира. Путинская Россия ведет гибридную войну против Европы, снова взяв в заложники Африку и Ближний Восток", – написал он.

По словам Подоляка, "это еще раз доказывает [что] никакие переговоры с России не стоят времени на разговор".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

29 октября в районе акватории оккупированного Россией Крыма произошли взрывы, в результате которых, по некоторым данным, были попадания по российским кораблям. Минобороны России обвинило в этом "украинские власти и специалистов Великобритании", после чего заявило о выходе из "зернового соглашения".

Украинская сторона ожидает реакции Турции и ООН на заявление РФ о выходе из "зерновой инициативы", заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров. Он подчеркнул, что соглашений с Россией Украина по этому поводу не подписывала.

В ООН заявили, что всем сторонам необходимо воздержаться "от любых действий, которые могут поставить под угрозу Черноморскую зерновую инициативу".

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Владимир Путин, Ближний Восток, Африка, война, цены, переговоры, гибридная война, шантаж, Европа, война России против Украины, соглашение, Михаил Подоляк, зерно
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