Путин превратил еду, холод и цены в оружие против мира – Офис президента Украины

Подоляк: Никакие переговоры с России не стоят времени на разговор Фото: Михаил Подоляк / Facebook

"Ядерный шантаж, энергетический террор, блокада зерна… Путин превратил еду, холод и цены на оружие против мира. Путинская Россия ведет гибридную войну против Европы, снова взяв в заложники Африку и Ближний Восток", – написал он.

По словам Подоляка, "это еще раз доказывает [что] никакие переговоры с России не стоят времени на разговор".

Ядерний шантаж, енергетичний терор, блокада зерна… Путін перетворив їжу, холод та ціни на зброю проти світу. Путінська Росія веде гібридну війну проти Європи, знову беручи в заручники Африку та Близький Схід. Це вкотре доводить: жодні переговори з Рф не варті часу на розмову. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 29, 2022

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