Путин превратил еду, холод и цены в оружие против мира – Офис президента Украины

"Ядерный шантаж, энергетический террор, блокада зерна… Путин превратил еду, холод и цены на оружие против мира. Путинская Россия ведет гибридную войну против Европы, снова взяв в заложники Африку и Ближний Восток", – написал он.
По словам Подоляка, "это еще раз доказывает [что] никакие переговоры с России не стоят времени на разговор".
Ядерний шантаж, енергетичний терор, блокада зерна… Путін перетворив їжу, холод та ціни на зброю проти світу. Путінська Росія веде гібридну війну проти Європи, знову беручи в заручники Африку та Близький Схід. Це вкотре доводить: жодні переговори з Рф не варті часу на розмову.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 29, 2022
Война России против Украины. Главное (обновляется)
29 октября в районе акватории оккупированного Россией Крыма произошли взрывы, в результате которых, по некоторым данным, были попадания по российским кораблям. Минобороны России обвинило в этом "украинские власти и специалистов Великобритании", после чего заявило о выходе из "зернового соглашения".
Украинская сторона ожидает реакции Турции и ООН на заявление РФ о выходе из "зерновой инициативы", заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров. Он подчеркнул, что соглашений с Россией Украина по этому поводу не подписывала.
В ООН заявили, что всем сторонам необходимо воздержаться "от любых действий, которые могут поставить под угрозу Черноморскую зерновую инициативу".