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"Как Россия может быть в G20, если сознательно работает на голод на нескольких континентах?" Зеленский потребовал жесткой международной реакции на выход РФ из "зерновой сделки"

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Зеленский подчеркнул, что Россия решила заблокировать морской экспорт продовольствия из Украины еще в сентябре
Зеленский подчеркнул, что Россия решила заблокировать морской экспорт продовольствия из Украины еще в сентябре
Фото: president.gov.ua

Решение России остановить работу "зернового коридора" требует жесткой реакции со стороны ООН и G20, заявил президент Владимир Зеленский. Об этом он сказал в вечернем обращении, опубликованном в его Telegram.

"Сегодня из России прозвучало достаточно предполагаемое заявление – заявление о том, что они окончательно срывают экспортную "зерновую инициативу". Но на самом деле это не сегодняшнее их решение. Россия начала заведомо обострять продовольственный кризис еще в сентябре – тогда, когда заблокировала движение судов с нашим продовольствием", – напомнил Зеленский.

По его информации, с сентября и по сегодняшний день в зерновом коридоре накопилось 176 судов, которые не могут пройти по маршруту. Некоторые зерновозы ожидают уже более трех недель. В море стоят, отметил президент, более 2 млн тонн продовольствия.

"Это абсолютно сознательная блокада России. Это абсолютно прозрачное намерение России вернуть угрозу масштабного голода для Африки, для Азии", – сказал Зеленский.

Он также отметил, что минимум дважды за время действия "зерновой инициативы" РФ наносила удары по украинским Военно-морским силам – "как раз по тем силам, которые гарантируют безопасность "зерновому коридору".

"Сейчас требуется жесткая международная реакция. Как на уровне ООН, так и на других уровнях. В том числе и на уровне "Большой двадцатки". Как Россия может быть среди других в G20, если сознательно работает на голод на нескольких континентах? Это нонсенс. России не место в "двадцатке", – подчеркнул президент Украины.

По его мнению, Россия делает все, чтобы миллионы африканцев, миллионы жителей Ближнего Востока и Южной Азии оказались в условиях искусственного голода или как минимум жесткого ценового кризиса.

"Но почему это какая-то кучка человек в Кремле может решать, будет ли еда на столах у людей в Египте или в Бангладеш? Что это такое? Мир имеет силу, чтобы оградить людей от этого. Украина была и может и дальше быть одним из гарантов глобальной продовольственной безопасности. Российские террор и шантаж должны проиграть. Человечество должно победить", – резюмировал Зеленский.

29 октября в оккупированном Севастополе раздались взрывы, в результате которых, по неподтвержденным данным, были попадания по российским кораблям. После этого Россия объявила о приостановке участия в "зерновом соглашении" из-за "террористического акта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности "зернового коридора".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал мировое сообщество потребовать от РФ "прекратить голодные игры и вернуться к своим обязательствам".

В ООН призвали все стороны "воздерживаться от любых действий, которые могут поставить под угрозу Черноморскую зерновую инициативу, являющуюся чрезвычайно важной гуманитарной деятельностью".

Контекст:

Россия блокировала вывоз украинской агропромышленной продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину. В мае Зеленский сообщил, что в украинских портах заблокировано 22 млн т зерна, которое должно было пойти на экспорт.

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое.

Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.

Мининфраструктуры Украины 24 октября заявило, что Россия искусственно задерживает инспекцию задействованных в работе "зернового коридора" судов в Босфоре, что привело к очереди в более чем 170 судов, а украинские порты вынуждены работать лишь на 25–30% своих мощностей. Зеленский назвал "позорными" попытки России затормозить украинские поставки.

За время действия соглашения из трех черноморских портов Украины вывезли, по данным Мининфраструктуры, более 9 млн т продуктов. Снижение цен на зерно, которое стало возможным благодаря Черноморской зерновой инициативе, косвенно спасло от голода более 100 млн человек, заявили в ООН.

Теги: Россия, ООН, Африка, Черное море, ВМС Украины, продукты, Большая двадцатка, G20, голод, Владимир Зеленский, война России против Украины, корабли, еда, зерно
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