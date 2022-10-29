"Как Россия может быть в G20, если сознательно работает на голод на нескольких континентах?" Зеленский потребовал жесткой международной реакции на выход РФ из "зерновой сделки"

Зеленский подчеркнул, что Россия решила заблокировать морской экспорт продовольствия из Украины еще в сентябре Фото: president.gov.ua

"Сегодня из России прозвучало достаточно предполагаемое заявление – заявление о том, что они окончательно срывают экспортную "зерновую инициативу". Но на самом деле это не сегодняшнее их решение. Россия начала заведомо обострять продовольственный кризис еще в сентябре – тогда, когда заблокировала движение судов с нашим продовольствием", – напомнил Зеленский.

По его информации, с сентября и по сегодняшний день в зерновом коридоре накопилось 176 судов, которые не могут пройти по маршруту. Некоторые зерновозы ожидают уже более трех недель. В море стоят, отметил президент, более 2 млн тонн продовольствия.

"Это абсолютно сознательная блокада России. Это абсолютно прозрачное намерение России вернуть угрозу масштабного голода для Африки, для Азии", – сказал Зеленский.

Он также отметил, что минимум дважды за время действия "зерновой инициативы" РФ наносила удары по украинским Военно-морским силам – "как раз по тем силам, которые гарантируют безопасность "зерновому коридору".

"Сейчас требуется жесткая международная реакция. Как на уровне ООН, так и на других уровнях. В том числе и на уровне "Большой двадцатки". Как Россия может быть среди других в G20, если сознательно работает на голод на нескольких континентах? Это нонсенс. России не место в "двадцатке", – подчеркнул президент Украины.

По его мнению, Россия делает все, чтобы миллионы африканцев, миллионы жителей Ближнего Востока и Южной Азии оказались в условиях искусственного голода или как минимум жесткого ценового кризиса.

"Но почему это какая-то кучка человек в Кремле может решать, будет ли еда на столах у людей в Египте или в Бангладеш? Что это такое? Мир имеет силу, чтобы оградить людей от этого. Украина была и может и дальше быть одним из гарантов глобальной продовольственной безопасности. Российские террор и шантаж должны проиграть. Человечество должно победить", – резюмировал Зеленский.

29 октября в оккупированном Севастополе раздались взрывы, в результате которых, по неподтвержденным данным, были попадания по российским кораблям. После этого Россия объявила о приостановке участия в "зерновом соглашении" из-за "террористического акта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности "зернового коридора".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал мировое сообщество потребовать от РФ "прекратить голодные игры и вернуться к своим обязательствам".

В ООН призвали все стороны "воздерживаться от любых действий, которые могут поставить под угрозу Черноморскую зерновую инициативу, являющуюся чрезвычайно важной гуманитарной деятельностью".