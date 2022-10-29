Зеленский: Сегодня уже значительно меньше отключений электричества – на порядок меньше. Но российский террор продолжается

Зеленский отметил работу украинских энергетиков, ремонтников, областных администраций, которые работают для возвращения нормальной технической возможности поставки электричества после российских террористических ударов.

"Сегодня уже значительно меньше стабилизационных и аварийных отключений – на порядок меньше. Но есть еще такая необходимость, и в отдельных городах и районах ограничения еще возможны. В частности, это Кировоградская область, некоторые другие регионы. Делаем все, чтобы отключения электричества стали максимально предсказуемыми и люди могли планировать свой день", – сказал он.

Отдельно Зеленский отметил тяжелую ситуацию, которая сложилась в Умани и Уманском районе Черкасской области после одного из российских ударов. По его словам, там уже удается вернуть техническую возможность поставки. Также постепенно исправляется ситуация в Киевской области.

"Хочу подчеркнуть: возврат именно технической возможности поставки еще не означает, что преодолен дефицит энергии в системе. Российский террор продолжается. Он очень циничен. Иногда повторные удары сознательно наносятся тогда, когда начался ремонт, когда идет восстановление. К сожалению, есть погибшие в ремонтных бригадах, в энергокомпаниях. Мои соболезнования родным", – сказал президент.

Он призвал всех украинцев сознательно относиться к потреблению электричества.

"Эта необходимость сохраняется. Сейчас всем нам нужно внести свой вклад в поддержание стабильности всей энергосистемы", – добавил Зеленский.