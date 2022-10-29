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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Сегодня уже значительно меньше отключений электричества – на порядок меньше. Но российский террор продолжается

Зеленский: Делаем все, чтобы отключения электричества стали максимально предсказуемыми
Зеленский: Делаем все, чтобы отключения электричества стали максимально предсказуемыми
Фото: president.gov.ua

В Украине уже на порядок меньше отключений электроэнергии, но необходимость сознательно относиться к потреблению электричества сохраняется, сообщил 29 октября президент Украины Владимир Зеленский. Об этом он сказал в вечернем обращении, которое опубликовал Офис президента.

Зеленский отметил работу украинских энергетиков, ремонтников, областных администраций, которые работают для возвращения нормальной технической возможности поставки электричества после российских террористических ударов.

"Сегодня уже значительно меньше стабилизационных и аварийных отключений – на порядок меньше. Но есть еще такая необходимость, и в отдельных городах и районах ограничения еще возможны. В частности, это Кировоградская область, некоторые другие регионы. Делаем все, чтобы отключения электричества стали максимально предсказуемыми и люди могли планировать свой день", – сказал он.

Отдельно Зеленский отметил тяжелую ситуацию, которая сложилась в Умани и Уманском районе Черкасской области после одного из российских ударов. По его словам, там уже удается вернуть техническую возможность поставки. Также постепенно исправляется ситуация в Киевской области.

"Хочу подчеркнуть: возврат именно технической возможности поставки еще не означает, что преодолен дефицит энергии в системе. Российский террор продолжается. Он очень циничен. Иногда повторные удары сознательно наносятся тогда, когда начался ремонт, когда идет восстановление. К сожалению, есть погибшие в ремонтных бригадах, в энергокомпаниях. Мои соболезнования родным", – сказал президент.

Он призвал всех украинцев сознательно относиться к потреблению электричества.

"Эта необходимость сохраняется. Сейчас всем нам нужно внести свой вклад в поддержание стабильности всей энергосистемы", – добавил Зеленский.

Контекст:

Последние недели РФ массированно обстреливает Украину. С 10-го по 20 октября российские войска нанесли около 300 ударов из разных видов оружия по украинским энергетическим объектам, сообщил министр энергетики Герман Галущенко. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры.

22 октября россияне снова массировано атаковали энергетические объекты по всей Украине. Зеленский сообщил, что в этот день враг запустил по украинским объектам 36 ракет, большинство из них сбили.

По данным Офиса генпрокурора, за три недели октября Россия нанесла больше ударов по объектам энергетики Украины, чем за предыдущие семь месяцев. С начала вторжения РФ по энергосистеме Украины было 85 атак, из которых 51 – в октябре.

В "Укрэнерго" заявили, что начинают вынужденные отключения электричества. 25 октября в "Укрэнерго" сообщили, что будут применять графики ограничения потребления электроэнергии для потребителей, в том числе промышленных, по всей Украине.

На этой неделе компания "Укрэнерго" вводила, в частности, в Киеве и области "беспрецедентные экстренные ограничения", которые не соответствовали заявленным ранее графикам. В компании предупредили, что в ближайшие дни будут применены более жесткие и длительные отключения электроснабжения.

Теги: Умань, энергетика, Киевская область, электроэнергия, электроснабжение, Черкасская область, энергосбережение, Кировоградская область, отключение света, Владимир Зеленский, война России против Украины, энергосистема
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