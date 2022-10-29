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Еда, стулья, портрет Арестовича. Украинцы оставляют в лифтах "аварийные наборы" на случай отключений

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В "лифтовых наборах" можно встретить еду, воду, салфетки, стулья или подстилки, лекарства и даже портреты Арестовича
В "лифтовых наборах" можно встретить еду, воду, салфетки, стулья или подстилки, лекарства и даже портреты Арестовича
Фото: justmary_twt / Twitter

После начала массовых отключений электроэнергии в Украине из-за российских обстрелов инфраструктуры украинцы начали оставлять в лифтах многоэтажных домов "аварийные запасы" – на случай, если они или их соседи застрянут в обесточенном лифте. На это явление обратило внимание Общественное.

Фотографиями запасов украинцы делятся в социальных сетях. Одной из первых такое фото опубликовала в Twitter 20 октября общественная активистка, исполнительный директор фонда Dejure Марина Хромых.

"Мои соседи сделали набор для выживания для тех, кто застрянет в лифте при отключении электроэнергии. Россияне думают, что могут нас терроризировать. Мало же они знают. Мы сильнее, чем когда-либо!" – написала она.

В такие наборы чаще всего входит вода и продукты долгого хранения. Попадаются и "расширенные наборы" – с фонариком, медикаментами, сухими и влажными салфетками и даже памперсами для взрослых. Фото одного из таких наборов опубликовала актриса Ольга Сумская.

В одном из домов в "выживательный набор" включили фотографию советника Офиса президента Алексея Арестовича, который, как он сам заявлял, в начале полномасштабной войны "работал успокоительным". Фото опубликовала в Twitter пользовательница justmary_twt.

Кроме еды и воды, украинцы оставляют в лифтах коврики или раскладные стулья на случай, если застрянут в лифте надолго.

https://www.facebook.com/jonathan.zatvarski/posts/pfbid02wgVzm5U1fnLDmoD5HHjZZKZDcnx1Prek1vTRhSX4cDa46UsnA5kaD137wduEoZ5il

Среди припасов можно найти пледы или одеяла – на случай, если в лифте будет холодно. "Мои соседи – топчик, даже плед положили. По коробке в каждый лифт", – написала пользовательница Twitter "крейзі їжачок".

Волонтеры просят не расходовать запасы без надобности и пополнять их после использования.

Контекст:

Последние недели РФ массированно обстреливает Украину. С 10-го по 20 октября российские войска нанесли около 300 ударов из разных видов оружия по украинским энергетическим объектам, сообщил министр энергетики Герман Галущенко. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры.

22 октября россияне снова массировано атаковали энергетические объекты по всей Украине. Зеленский сообщил, что в этот день враг запустил по украинским объектам 36 ракет, большинство из них сбили.

По данным Офиса генпрокурора, за три недели октября Россия нанесла больше ударов по объектам энергетики Украины, чем за предыдущие семь месяцев. С начала вторжения РФ по энергосистеме Украины было 85 атак, из которых 51 – в октябре.

В "Укрэнерго" заявили, что начинают вынужденные отключения электричества. 25 октября в "Укрэнерго" сообщили, что будут применить графики ограничения потребления электроэнергии для потребителей, в том числе промышленных, по всей Украине.

В последние дни компания "Укрэнерго" вводила, в частности, в Киеве и области "беспрецедентные экстренные ограничения", которые не соответствовали заявленным ранее графикам. В компании предупредили, что в ближайшие дни будут применены более жесткие и длительные отключения электроснабжения.

Теги: электричество, электроэнергия, электроснабжение, Алексей Арестович, отключение света, веерные отключения, лифт
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