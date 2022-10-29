Еда, стулья, портрет Арестовича. Украинцы оставляют в лифтах "аварийные наборы" на случай отключений

В "лифтовых наборах" можно встретить еду, воду, салфетки, стулья или подстилки, лекарства и даже портреты Арестовича Фото: justmary_twt / Twitter

Фотографиями запасов украинцы делятся в социальных сетях. Одной из первых такое фото опубликовала в Twitter 20 октября общественная активистка, исполнительный директор фонда Dejure Марина Хромых.

"Мои соседи сделали набор для выживания для тех, кто застрянет в лифте при отключении электроэнергии. Россияне думают, что могут нас терроризировать. Мало же они знают. Мы сильнее, чем когда-либо!" – написала она.

My neighbors made a survival kit for anyone who gets stuck in the elevator during the power outages. The russians think they can terrorize us. Little do they know. We are stronger than ever! pic.twitter.com/l95c7wYwG7 — Maryna Khromykh (@xMarynka) October 20, 2022

В такие наборы чаще всего входит вода и продукты долгого хранения. Попадаются и "расширенные наборы" – с фонариком, медикаментами, сухими и влажными салфетками и даже памперсами для взрослых. Фото одного из таких наборов опубликовала актриса Ольга Сумская.

View this post on Instagram A post shared by Ольга Сумська (@olgasumska)

Мої сусіди залишили сумку у ліфті на випадок, якщо хтось в ньому застрягне через відключення.

Already broken * pic.twitter.com/sHVCtu0jOY — Olenka_shock (@olena_boss) October 22, 2022

В одном из домов в "выживательный набор" включили фотографию советника Офиса президента Алексея Арестовича, который, как он сам заявлял, в начале полномасштабной войны "работал успокоительным". Фото опубликовала в Twitter пользовательница justmary_twt.

у нас в ліфтах поклали коробки з необходимим на випадок якщо застрягнеш в ліфті коли вимкнуть світло. захожу я в ліфт після прогулянки з собакою, повертаю голову, а там.. pic.twitter.com/oCiNl81Ta8 — mari¡i (@justmary_twt) October 27, 2022

Кроме еды и воды, украинцы оставляют в лифтах коврики или раскладные стулья на случай, если застрянут в лифте надолго.

у великий ліфт поставили стілець, що далі? pic.twitter.com/GCDEYURQEM — Ніно (@nezlamna_mriya) October 21, 2022

Среди припасов можно найти пледы или одеяла – на случай, если в лифте будет холодно. "Мои соседи – топчик, даже плед положили. По коробке в каждый лифт", – написала пользовательница Twitter "крейзі їжачок".

Мої сусіди - топчик, навіть плед поклали. По коробці у кожен ліфт * pic.twitter.com/pczAw5KLJC — крейзі їжачок (@crazyezhyk) October 23, 2022

Волонтеры просят не расходовать запасы без надобности и пополнять их после использования.