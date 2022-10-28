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В Киеве и области вводятся более жесткие и длительные отключения света

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В Киеве и области ожидаются более жесткие меры по экономии электроэнергии
В Киеве и области ожидаются более жесткие меры по экономии электроэнергии
Фото: EPA

Из-за новых повреждений энергосистемы в Киеве возник дефицит мощности в размере 30% потребления. В связи с этим государственная энергокомпания НЭК "Укрэнерго" вводит беспрецедентные экстренные ограничения, чтобы не допустить полного обесточивания столицы и центральных регионов Украины. Об этом сообщает "ДТЭК Киевские электросети" в Facebook 28 октября.

В настоящий момент графики аварийных отключений, которые составлены накануне, не актуальны. В ближайшие дни будут применены более жесткие и продолжительные отключения.

Компания работает над подготовкой новых – более удобных – графиков, учитывающих текущее состояние энергосистемы. Они будут обнародованы в начале следующей недели. 

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба днем ранее заявил, что необходимо подготовиться к экстренным отключениям электроэнергии на неопределенный срок.

https://www.facebook.com/dtekkem/posts/pfbid0ryUZnPtWLangQ13ZdyjFwmTkvgePYgGJyYRvWKfB8K69gMfooUWHDwShpMrSwvGEl

Контекст:

Последние недели РФ массированно обстреливает Украину. С 10-го по 20 октября российские войска нанесли около 300 ударов из разных видов оружия по украинским энергетическим объектам, сообщил министр энергетики Герман Галущенко. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры.

22 октября россияне снова массировано атаковали энергетические объекты по всей Украине. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 22 октября враг запустил по украинским объектам 36 ракет, большинство из них сбили.

По данным Офиса генерального прокурора, за три недели октября Россия нанесла больше ударов по объектам энергетики Украины, чем за предыдущие семь месяцев. С начала вторжения РФ по энергосистеме Украины было 85 атак, из которых 51 – в октябре.

25 октября в "Укрэнерго" сообщили, что будут применить графики ограничения потребления электроэнергии для потребителей, в том числе промышленных, по всей Украине.

27 октября в "Укрэнерго" дали команду ограничить потребление электроэнергии в Киеве и четырех областях.

28 октября мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в связи со значительным дефицитом электроэнергии – от 20 до 50% – система энергообеспечения Киева работает в экстренном режиме. Поэтому электроснабжение будет временно выключаться во всех районах столицы.

Теги: Киев, Укрэнерго, электричество, Киевская область, ДТЭК, электроэнергия, отключение света, российская агрессия, война России против Украины
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