В Киеве и области вводятся более жесткие и длительные отключения света

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба днем ранее заявил , что необходимо подготовиться к экстренным отключениям электроэнергии на неопределенный срок.

Компания работает над подготовкой новых – более удобных – графиков, учитывающих текущее состояние энергосистемы. Они будут обнародованы в начале следующей недели.

В настоящий момент графики аварийных отключений, которые составлены накануне, не актуальны. В ближайшие дни будут применены более жесткие и продолжительные отключения.

Контекст:

Последние недели РФ массированно обстреливает Украину. С 10-го по 20 октября российские войска нанесли около 300 ударов из разных видов оружия по украинским энергетическим объектам, сообщил министр энергетики Герман Галущенко. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры.

22 октября россияне снова массировано атаковали энергетические объекты по всей Украине. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 22 октября враг запустил по украинским объектам 36 ракет, большинство из них сбили.

По данным Офиса генерального прокурора, за три недели октября Россия нанесла больше ударов по объектам энергетики Украины, чем за предыдущие семь месяцев. С начала вторжения РФ по энергосистеме Украины было 85 атак, из которых 51 – в октябре.

25 октября в "Укрэнерго" сообщили, что будут применить графики ограничения потребления электроэнергии для потребителей, в том числе промышленных, по всей Украине.

27 октября в "Укрэнерго" дали команду ограничить потребление электроэнергии в Киеве и четырех областях.

28 октября мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в связи со значительным дефицитом электроэнергии – от 20 до 50% – система энергообеспечения Киева работает в экстренном режиме. Поэтому электроснабжение будет временно выключаться во всех районах столицы.