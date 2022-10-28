Во всех районах Киева будут отключать свет – Кличко

Он отметил, что если не будет чрезвычайных ситуаций, специалисты "Укрэнерго" надеются в течение двух-трех недель устранить дефицит, вызванный атаками России на объекты критической инфраструктуры.

По словам Кличко, власти города принимают меры, чтобы экономить потребление электроэнергии. В частности, на многих маршрутах коммунального общественного транспорта троллейбусы заменили автобусами. При этом метрополитен останавливать не будут.

"В очередной раз призываю киевлян и бизнес сократить потребление электроэнергии! Риск большого блэкаута, когда недостаток электроэнергии может привести к еще большим последствиям и еще более масштабному отключению, есть. Поэтому очень важно экономить, чтобы этого не произошло", – заявил мэр.