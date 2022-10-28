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КИЕВ

Во всех районах Киева будут отключать свет – Кличко

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Кличко сообщил об отключениях электричества в Киеве
Кличко сообщил об отключениях электричества в Киеве
Фото: Віталій Кличко / Facebook

В связи со значительным дефицитом электроэнергии – от 20 до 50% – система энергообеспечения Киева 28 октября работает в экстренном режиме. Поэтому электроснабжение временно выключается во всех районах столицы, сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Он отметил, что если не будет чрезвычайных ситуаций, специалисты "Укрэнерго" надеются в течение двух-трех недель устранить дефицит, вызванный атаками России на объекты критической инфраструктуры.

По словам Кличко, власти города принимают меры, чтобы экономить потребление электроэнергии. В частности, на многих маршрутах коммунального общественного транспорта троллейбусы заменили автобусами. При этом метрополитен останавливать не будут.

"В очередной раз призываю киевлян и бизнес сократить потребление электроэнергии! Риск большого блэкаута, когда недостаток электроэнергии может привести к еще большим последствиям и еще более масштабному отключению, есть. Поэтому очень важно экономить, чтобы этого не произошло", – заявил мэр.

Контекст:

Последние недели РФ массированно обстреливает Украину. С 10-го по 20 октября российские войска нанесли около 300 ударов из разных видов оружия по украинским энергетическим объектам, сообщил министр энергетики Герман Галущенко. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры.

22 октября россияне снова массировано атаковали энергетические объекты по всей Украине. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 22 октября враг запустил по украинским объектам 36 ракет, большинство из них сбили.

По данным Офиса генерального прокурора, за три недели октября Россия нанесла больше ударов по объектам энергетики Украины, чем за предыдущие семь месяцев. С начала вторжения РФ по энергосистеме Украины было 85 атак, из которых 51 – в октябре.

25 октября в "Укрэнерго" сообщили, что будут применить графики ограничения потребления электроэнергии для потребителей, в том числе промышленных, по всей Украине.

27 октября в "Укрэнерго" дали команду ограничить потребление электроэнергии в Киеве и четырех областях.

Теги: Киев, Виталий Кличко, электричество, электроэнергия, отключение света, война России против Украины
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