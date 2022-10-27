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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский – украинцам: Мы пройдем эту тьму достойно

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Зеленский: Уверен, что для нас всех Украина это главный свет
Зеленский: Уверен, что для нас всех Украина – это главный свет
Скриншот: Володимир Зеленський / Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 27 октября опубликовал в Facebook ролик, который, как он сказал, записал, чтобы поддержать украинцев.

"Сегодня непростой день. Бьют варвары по нашей энергетике. Но я уверен: мы пройдем эту тьму мужественно и достойно. Главное – сберечь свет в своем сердце. У каждого и каждой он свой. Для кого-то это отец на фронте. Для кого-то это товарищ, побратим – в памяти, но останется навсегда. Для кого-то это любимая или любимый рядом. Для кого-то – первое свидание. Для кого-то – такая фотка, как у меня, но своя, – отметил он, показав снимок, на котором он с женой и детьми запечатлены несколько лет назад. – Но уверен, что для нас всех Украина – это главный свет". 

Традиционное вечернее обращение, по словам Зеленского, будет позже, так как пока его рабочий день не завершился. 

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/videos/526851515499909/

Контекст:

Последние недели РФ массированно обстреливает Украину. С 10-го по 20 октября российские войска нанесли около 300 ударов из разных видов оружия (в том числе применялись иранские дроны) по украинским энергетическим объектам, сообщил министр энергетики Герман Галущенко. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры.

По данным Офиса генпрокурора, за три недели октября Россия нанесла больше ударов по объектам энергетики Украины, чем за предыдущие семь месяцев. С начала вторжения РФ по энергосистеме Украины было нанесено 85 ударов, из них 51 – в октябре. В "Укрэнерго" заявили, что начинают вынужденные отключения электричества.

Ночью 27 октября в результате атаки оккупантов было повреждено оборудование магистральной сети украинской энергосистемы в центральных областях страны, сообщили в "Укрэнерго". В Киеве и Киевской области в результате ударов по энергетической инфраструктуре возник дефицит мощности в 30% потребления электроэнергии, появилась потребность в более продолжительных отключениях потребителей, сообщили в КГГА, предупредив о беспрецедентных экстренных отключениях.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: энергетика, электричество, электроэнергия, электроснабжение, Владимир Зеленский, обстрелы, инфраструктура, энергосистема, обращение
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