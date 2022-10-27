Зеленский – украинцам: Мы пройдем эту тьму достойно

"Сегодня непростой день. Бьют варвары по нашей энергетике. Но я уверен: мы пройдем эту тьму мужественно и достойно. Главное – сберечь свет в своем сердце. У каждого и каждой он свой. Для кого-то это отец на фронте. Для кого-то это товарищ, побратим – в памяти, но останется навсегда. Для кого-то это любимая или любимый рядом. Для кого-то – первое свидание. Для кого-то – такая фотка, как у меня, но своя, – отметил он, показав снимок, на котором он с женой и детьми запечатлены несколько лет назад. – Но уверен, что для нас всех Украина – это главный свет".

Традиционное вечернее обращение, по словам Зеленского, будет позже, так как пока его рабочий день не завершился.