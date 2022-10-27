В Украине провели тестовую поставку электроэнергии из Европы. Об экспорте не стоит думать до весны, говорят в Раде

"С целью поддержки энергосистемы Украины в случае дефицита генерирующей мощности государственный энерготрейдер АО "Энергетическая компания Украины" осуществил первую тестовую поставку электроэнергии из Словакии. Фактический импорт мощностью 1 МВт произошел 27 октября 2022 года", – говорится в сообщении.

Право на импорт электроэнергии компания получила на аукционе, который "Укрэнерго" провел 25 октября, добавили в компании.

Генеральный директор "Энергетической компании Украины" Виталий Бутенко рассказал вещателю, что в результате российских обстрелов критической инфраструктуры значительно увеличились риски прохождения отопительного сезона и государственный энерготрейдер сейчас ищет возможности, чтобы снизить эти риски.

Тестовые поставки – часть такой работы, сказал Бутенко.

"Техническая возможность импортировать электроэнергию из Европы в Украину – это еще один инструмент стабилизации работы нашей энергосистемы. Мы должны быть готовы к его внедрению", – пояснил он.

На базе компании планируют создать трейдинговую платформу, которая позволит государству "стать эффективным и конкурентоспособным игроком на энергетических рынках Украины, Европы, а в дальнейшем – на глобальных рынках энергоресурсов", добавили авторы релиза.

Украина до российских атак на энергетические объекты экспортировала электроэнергию в Европу, но 11 октября после массированных ракетных ударов РФ прекратила поставки. Теперь, по словам главы комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, нардепа от "Слуги народа" Андрея Геруса, об экспорте не может быть речи до весны 2023 года.

Об этом он заявил в эфире национального телемарафона 27 октября, запись комментария обнародовал ТСН.

По словам нардепа, поставки электроэнергии не были критическими для партнеров, но они влияли на конкуренцию на рынке.

"Все с пониманием отнеслись к тому, что нам в первую очередь нужно сбалансировать нашу энергосистему и чтобы у нас была надежная и бесперебойная подача электроэнергии. А тогда уже можно думать об экспорте. Я думаю, что к вопросу экспорта мы вернемся где-то в марте, после завершения зимы. Что касается финансового эффекта, то, конечно, на этом экспорте можно было зарабатывать для всех компаний этим занимавшихся, пожалуй, миллиарды гривен. Можно говорить, что именно такие потенциальные потери для Украины. Но деньги деньгами, но сегодня главное, чтобы электроэнергия была в Украине и к нашим потребителям она подавалась во все часы суток. Именно это взято за приоритет", – сказал он.