В Черкасской области жестко ограничили электроснабжение из-за острой нехватки мощности

По его словам, очень сложной остается ситуация в Уманском районе.

"В результате ракетных обстрелов энергобъектов в центральном регионе 22 октября оператор передачи электроэнергии НЭК "Укрэнерго" сейчас выдает мощность на подстанцию "Умань" всего 10 МВт. Кроме этого, 5 МВт предоставляет соседняя область. То есть суммарно Умань и Уманский район получают 15 МВт. Дефицит мощности равняется 50 МВт", – написал Табурец.

Он сообщил, что предоставленные 15 МВт используются для питания критической инфраструктуры: больниц, предприятий водоснабжения и водоотведения. Остальное распределяется между населением, чтобы хотя бы два часа в сутки каждый потребитель получал электроэнергию. С учетом всех обстоятельств график почасовых отключений пока составить невозможно.

Табурец заверил, что все структуры работают над стабилизацией энергосистемы. До понедельника, по информации "Укрэнерго", область должна дополнительно получить 30 МВт электроэнергии.