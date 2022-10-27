В Черкасской области жестко ограничили электроснабжение из-за острой нехватки мощности

По его словам, очень сложной остается ситуация в Уманском районе.
"В результате ракетных обстрелов энергобъектов в центральном регионе 22 октября оператор передачи электроэнергии НЭК "Укрэнерго" сейчас выдает мощность на подстанцию "Умань" всего 10 МВт. Кроме этого, 5 МВт предоставляет соседняя область. То есть суммарно Умань и Уманский район получают 15 МВт. Дефицит мощности равняется 50 МВт", – написал Табурец.
Он сообщил, что предоставленные 15 МВт используются для питания критической инфраструктуры: больниц, предприятий водоснабжения и водоотведения. Остальное распределяется между населением, чтобы хотя бы два часа в сутки каждый потребитель получал электроэнергию. С учетом всех обстоятельств график почасовых отключений пока составить невозможно.
Табурец заверил, что все структуры работают над стабилизацией энергосистемы. До понедельника, по информации "Укрэнерго", область должна дополнительно получить 30 МВт электроэнергии.
Последние недели РФ массированно обстреливает Украину. С 10-го по 20 октября российские войска нанесли около 300 ударов из разных видов оружия по украинским энергетическим объектам, сообщил министр энергетики Герман Галущенко. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры.
22 октября россияне снова массировано атаковали энергетические объекты по всей Украине. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 22 октября враг запустил по украинским объектам 36 ракет, большинство из них сбили.
В "Укрэнерго" заявили, что начинают вынужденные отключения электричества. 25 октября в "Укрэнерго" сообщили, что будут применять графики ограничения потребления электроэнергии для потребителей, в том числе промышленных, по всей Украине.
По данным Офиса генпрокурора, с начала вторжения РФ по энергосистеме Украины было нанесено 85 атак, из которых 51 – в октябре.
27 октября "Укрэнерго" дало распоряжение ограничить потребление электроэнергии в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях.