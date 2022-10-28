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"Укрметаллургпром": Рост стоимости электроэнергии приведет к падению производства и риску потерять отрасль

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Если тариф будет пересмотрен, годовые расходы металлургии в Украине вырастут на более чем 500 млн грн, отметили в "Укрметаллургпроме"
Если тариф будет пересмотрен, годовые расходы металлургии в Украине вырастут на более чем 500 млн грн, отметили в "Укрметаллургпроме"
Фото: depositphotos.com

"Укрэнерго" может оставить тариф на передачу электроэнергии на нынешнем уровне и не поднимать его, для этого необходимо пересмотреть расходы, заявило объединение предприятий "Укрметаллургпром" в письме к главе НКРЭКУ Константину Ущаповскому и главе "Укрэнерго" Владимиру Кудрицкому. Об этом сообщает "РБК-Украина".

В письме отмечается, что главной причиной роста тарифа "Укрэнерго" называет ожидание роста стоимости электроэнергии в результате повышения предельных цен на рынке на сутки вперед, но при этом такое решение еще не принято, поэтому его нельзя учитывать при расчете тарифа.

"Учитывая отсутствие оснований для роста стоимости электроэнергии в течение одного месяца, считаем, что расходы на покупку электроэнергии с целью компенсации технологических затрат не должны расти. Следовательно, до конца 2022 года тариф на передачу электроэнергии должен оставаться на текущем уровне – 345,64 грн/МВт-ч", – цитирует документ агентство.

Если тариф будет пересмотрен, годовые расходы металлургии в Украине вырастут на более чем 500 млн грн.

"Учитывая, что украинский ГМК потерял более 70% экспорта, а текущее производство стали в Украине составляет менее 15% довоенного уровня, повышение стоимости электроэнергии для украинской металлургии приведет к дальнейшему падению производства и риску потерять стратегически важную отрасль", – заявили авторы письма.

Контекст:

Агентство УНИАН писало, что НЭК "Укрэнерго" инициировала повышение в 2023 году тарифа на передачу электроэнергии на 84% – с 345 грн/МВт-час до 636,17 грн/МВт-час.

"В заявлении компании отмечается, что тариф на электричество для населения не изменится. Однако эксперты уточняют: украинцы все равно оплатят это повышение из собственного кармана, ведь им придется платить больше за все товары и услуги", – подчеркивает агентство.

Теги: тарифы, электроэнергия, металлургия, НКРЭКУ, Укрметаллургпром
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