"Укрметаллургпром": Рост стоимости электроэнергии приведет к падению производства и риску потерять отрасль

Если тариф будет пересмотрен, годовые расходы металлургии в Украине вырастут на более чем 500 млн грн, отметили в "Укрметаллургпроме" Фото: depositphotos.com

В письме отмечается, что главной причиной роста тарифа "Укрэнерго" называет ожидание роста стоимости электроэнергии в результате повышения предельных цен на рынке на сутки вперед, но при этом такое решение еще не принято, поэтому его нельзя учитывать при расчете тарифа.

"Учитывая отсутствие оснований для роста стоимости электроэнергии в течение одного месяца, считаем, что расходы на покупку электроэнергии с целью компенсации технологических затрат не должны расти. Следовательно, до конца 2022 года тариф на передачу электроэнергии должен оставаться на текущем уровне – 345,64 грн/МВт-ч", – цитирует документ агентство.

Если тариф будет пересмотрен, годовые расходы металлургии в Украине вырастут на более чем 500 млн грн.

"Учитывая, что украинский ГМК потерял более 70% экспорта, а текущее производство стали в Украине составляет менее 15% довоенного уровня, повышение стоимости электроэнергии для украинской металлургии приведет к дальнейшему падению производства и риску потерять стратегически важную отрасль", – заявили авторы письма.