Финансовая помощь от ЕС позволит "Укрэнерго" не повышать тарифы на диспетчеризацию и передачу электроэнергии – ICC Ukraine

"ICC Ukraine постоянно на связи со своими коллегами – комитетами Международной торговой палаты в других странах. И мы постоянно подчеркиваем: Украина нуждается в помощи и в обороне, и в социальной сфере, и в энергетике. Наши усилия не прошли даром: глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС предоставит Украине €1 млрд и 400 генераторов для восстановления энергосистемы, и мы думаем, что это повод, чтобы пересмотреть планы "Укрэнерго" на повышение тарифа", – заявил он.

Щелкунов убежден, что власть должна привлекать деньги международных партнеров и не перекладывать все расходы на плечи украинского бизнеса.

"Мы прекрасно понимаем титанические усилия, которые прилагает "Укрэнерго", чтобы сбалансировать сеть, и потребность в средствах, необходимых компании. В то же время следует понимать, что условия, в которых работает бизнес, – сверхсложные. Целый ряд промышленных предприятий остановились не только из-за военных действий, но и из-за экономических условий, и повышение тарифа на пользу бизнесу не пойдет", – отметил глава ICC Ukraine.

Он добавил, что к пересмотру тарифов нужно подходить максимально ответственно и перед принятием решения проанализировать, как их повышение повлияет на экономику.

"В нынешних условиях все экономические шаги должны приниматься очень взвешенно. Всем трудно, поэтому следует понимать и слышать друг друга. Считаю, что перед принятием плана "Укрэнерго" относительно повышения тарифов должны быть проведены слушания с четкой и прозрачной аргументацией. И если есть возможность найти другой путь, чтобы не нагружать лишний бизнес, такой путь следует отыскать", – сказал Щелкунов.