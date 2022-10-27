ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Финансовая помощь от ЕС позволит "Укрэнерго" не повышать тарифы на диспетчеризацию и передачу электроэнергии – ICC Ukraine

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
НЭК "Укрэнерго" инициировала повышение в 2023 году тарифа на передачу электроэнергии на 84%
НЭК "Укрэнерго" инициировала повышение в 2023 году тарифа на передачу электроэнергии на 84%
Фото: depositphotos.com

Евросоюз предоставит Украине €1 млрд на восстановление энергосистемы, пострадавшей в результате вражеских обстрелов, такая помощь даст возможность в этом году "Укрэнерго" не повышать тариф на диспетчеризацию и передачу электроэнергии. Об этом в комментарии "Обозревателю" заявил президент Украинского национального комитета Международной торговой палаты ICC Ukraine Владимир Щелкунов.

"ICC Ukraine постоянно на связи со своими коллегами – комитетами Международной торговой палаты в других странах. И мы постоянно подчеркиваем: Украина нуждается в помощи и в обороне, и в социальной сфере, и в энергетике. Наши усилия не прошли даром: глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС предоставит Украине €1 млрд и 400 генераторов для восстановления энергосистемы, и мы думаем, что это повод, чтобы пересмотреть планы "Укрэнерго" на повышение тарифа", – заявил он.

Щелкунов убежден, что власть должна привлекать деньги международных партнеров и не перекладывать все расходы на плечи украинского бизнеса.

"Мы прекрасно понимаем титанические усилия, которые прилагает "Укрэнерго", чтобы сбалансировать сеть, и потребность в средствах, необходимых компании. В то же время следует понимать, что условия, в которых работает бизнес, – сверхсложные. Целый ряд промышленных предприятий остановились не только из-за военных действий, но и из-за экономических условий, и повышение тарифа на пользу бизнесу не пойдет", – отметил глава ICC Ukraine.

Он добавил, что к пересмотру тарифов нужно подходить максимально ответственно и перед принятием решения проанализировать, как их повышение повлияет на экономику.

"В нынешних условиях все экономические шаги должны приниматься очень взвешенно. Всем трудно, поэтому следует понимать и слышать друг друга. Считаю, что перед принятием плана "Укрэнерго" относительно повышения тарифов должны быть проведены слушания с четкой и прозрачной аргументацией. И если есть возможность найти другой путь, чтобы не нагружать лишний бизнес, такой путь следует отыскать", – сказал Щелкунов.

Контекст:

Агентство УНИАН писало, что НЭК "Укрэнерго" инициировала повышение в 2023 году тарифа на передачу электроэнергии на 84% – с 345 грн/МВт-час до 636,17 грн/МВт-час.

"В заявлении компании отмечается, что тариф на электричество для населения не изменится. Однако эксперты уточняют: украинцы все равно оплатят это повышение из собственного кармана, ведь им придется платить больше за все товары и услуги", – подчеркивает агентство.

Теги: экономика, энергетика, Укрэнерго, тарифы, электроэнергия, финансовая помощь, Евросоюз, энергосистема, ЕС
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Wonder woman!" Жена Макаревича "выгуляла" модный образ в пустыне Сахара
"Wonder woman!" Жена Макаревича "выгуляла" модный образ в пустыне Сахара
Семья Тони Матвиенко воссоединилась в Польше. Фото
Семья Тони Матвиенко воссоединилась в Польше. Фото
Витас напал на российского чиновника и может сесть на два года
Витас напал на российского чиновника и может сесть на два года
Зеленский сменил аватарки на своих страницах в Facebook и Instagram
Зеленский сменил аватарки на своих страницах в Facebook и Instagram
Кошмал пригласили в Россию. Она ответила
Кошмал пригласили в Россию. Она ответила
"Моя страна должна прекратить эту войну". Земфира выступила с антивоенной речью на концерте в Берлине
"Моя страна должна прекратить эту войну". Земфира выступила с антивоенной речью на концерте в Берлине
Салем запретил дочери встречаться с парнями
Салем запретил дочери встречаться с парнями
Меган Маркл вернулась к старой привычке
Меган Маркл вернулась к старой привычке
"У меня под сердцем бандерятко". 31-летняя украинская снайпер Эмеральд сообщила о беременности
"У меня под сердцем бандерятко". 31-летняя украинская снайпер Эмеральд сообщила о беременности
Кидман поздравила мужа страстным фото
Кидман поздравила мужа страстным фото
Сбежавшая из РФ Собчак оказалась гражданкой Израиля
Сбежавшая из РФ Собчак оказалась гражданкой Израиля
Запеченная тыква с нутом. Рецепт сезонного блюда от эксперта
Запеченная тыква с нутом. Рецепт сезонного блюда от эксперта
"Она хочет в туалет", "Что происходит?" В сети обсуждают танец 64-летней Мадонны в чулках
"Она хочет в туалет", "Что происходит?" В сети обсуждают танец 64-летней Мадонны в чулках
Jerry Heil, Kruть, Kozak Siromaha. Названы имена артистов, которые вошли в лонглист украинского нацотбора на "Евровидение 2023"
Jerry Heil, Kruть, Kozak Siromaha. Названы имена артистов, которые вошли в лонглист украинского нацотбора на "Евровидение 2023"
"НеПОТАПляемый". Потап обнародовал первый пост после длительной блокировки в Instagram
"НеПОТАПляемый". Потап обнародовал первый пост после длительной блокировки в Instagram
"Сонечко любить правду". Каминская похвасталась реакций Ани Лорак на ее новую песню
"Сонечко любить правду". Каминская похвасталась реакций Ани Лорак на ее новую песню
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Слишком коротко". 48-летняя бывшая жена Виталия Кличко после развода сменила прическу. Фото до и после (71212)
2
64-летняя Мадонна показала вблизи бюст и внутреннюю часть бедер в нижнем белье (68294)
3
"Меган Фокс нервно курит". 33-летняя Мишина снялась в ультрамини и ботфортах на полу (54448)
4
"Это личное оскорбление. Мерзко". Ясинский высказался о совладельце "Мотор Січі" Богуслаеве, который подозревается в работе на РФ (47052)
5
"Боже мой, женщина, вы потрясающая". 43-летняя Pink показала фигуру в бикини (41385)
6
"Надо, чтобы это видели все в Рашке". Гордон показал, как в РФ может выглядеть военная агитация. В сети отреагировали (41189)
7
"Ну, а как больно ударить?" Кондратюк прокомментировал санкции СНБО против Ани Лорак, Повалий, Тодоренко (35680)
8
Возлюбленная экс-супруга Ани Лорак в глубоком декольте наклонилась перед камерой (34918)
 
 
 
 