Фесенко: Намерение НКРЭКУ запустить новую инфляционную волну из-за подорожания электроэнергии несвоевременно

"От тарифов на электроэнергию зависят цены на хлеб, крупы, мясо, а также билеты на проезд в городских трамваях, троллейбусах, метро. Война уже влечет за собой снижение доходов украинцев. Инфляция в 2022 году, по прогнозу НБУ, превысит 30%. Следовательно, намерение НКРЭКУ запустить новую инфляционную волну из-за подорожания электроэнергии выглядит как минимум несвоевременным", – заявил эксперт.

Он считает, что правительство может вмешаться в ситуацию уже в ближайшее время.

"Правительство на примере топливного кризиса уже демонстрировало готовность принимать решительные меры по сдерживанию цен. Похоже, и в этот раз оно должно вмешаться. Ведь сложную ситуацию в энергетике нельзя рассматривать исключительно как отраслевую проблему. Тарифы на электроэнергию влияют на широкий спектр товаров и услуг. Я бы сказал, эти тарифы политически чувствительны", – подчеркнул Фесенко.