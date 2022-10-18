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Фесенко: Намерение НКРЭКУ запустить новую инфляционную волну из-за подорожания электроэнергии несвоевременно

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Владимир Фесенко: Правительство на примере топливного кризиса уже демонстрировало готовность принимать решительные меры по сдерживанию цен
Владимир Фесенко: Правительство на примере топливного кризиса уже демонстрировало готовность принимать решительные меры по сдерживанию цен
Фото: Владимир Фесенко / Facebook

Если в Украине резко вырастут цены на электричество для промышленности, правительство потеряет контроль над стоимостью социально важных товаров и услуг, заявил в комментарии "Обозреателю" политолог, руководитель центра политического анализа "Пента" Владимир Фесенко. Так он прокомментировал намерение Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), поднять прайс-кепы – предельные цены на электроэнергию – на 50%.

"От тарифов на электроэнергию зависят цены на хлеб, крупы, мясо, а также билеты на проезд в городских трамваях, троллейбусах, метро. Война уже влечет за собой снижение доходов украинцев. Инфляция в 2022 году, по прогнозу НБУ, превысит 30%. Следовательно, намерение НКРЭКУ запустить новую инфляционную волну из-за подорожания электроэнергии выглядит как минимум несвоевременным", – заявил эксперт.

Он считает, что правительство может вмешаться в ситуацию уже в ближайшее время.

"Правительство на примере топливного кризиса уже демонстрировало готовность принимать решительные меры по сдерживанию цен. Похоже, и в этот раз оно должно вмешаться. Ведь сложную ситуацию в энергетике нельзя рассматривать исключительно как отраслевую проблему. Тарифы на электроэнергию влияют на широкий спектр товаров и услуг. Я бы сказал, эти тарифы политически чувствительны", – подчеркнул Фесенко.

Контекст:

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, 5 октября одобрила проект постановления о повышении предельных цен на электроэнергию на рынке "на сутки вперед" (РСВ), внутрисуточном (ВСР) и балансирующем рынках на 50% – с 4000 грн/МВт-ч до 6000 грн/МВт-ч.

В комиссии отметили, что окончательное утверждение прайс-кэпов состоится после публичного обсуждения одобренного проекта постановления. Об этом писало агенство "Интерфакс-Украина". Проект решения опубликован на сайте НКРЭКУ.

НКРЭКУ будет снова рассматривать проект 19 октября, пишет "Обозреватель".

Теги: инфляция, энергетика, Владимир Фесенко, промышленность, правительство, цены, электричество, тарифы, электроэнергия, НКРЭКУ, госрегулирование
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