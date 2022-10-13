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Федерация работодателей Украины призвала министра энергетики сохранить предельные цены на электроэнергию

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Рост цен на электроэнергию уничтожит экономическую целесообразность работы предприятий, считают в НКРЭКУ
Рост цен на электроэнергию уничтожит экономическую целесообразность работы предприятий, считают в НКРЭКУ
Фото: depositphotos.com

В Федерации работодателей Украины заявили 13 октября, что считают предложенный Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), рост предельных цен на электроэнергию необоснованным и опасным для украинской экономики.

В организации напомнили, что в сентябре НКРЭКУ утвердила методику определения существенного колебания цен и установления предельных цен на рынке "на сутки вперед", внутрисуточном рынке и балансирующем рынке.

"Этот документ дает право НКРЭКУ в случае наличия таких существенных колебаний пересматривать текущие предельные цены во всех сегментах рынка электрической энергии в сторону их повышения каждые 10 дней. В случае принятия такого решения предельные цены на РДН со второй половины октября вырастут сразу на 20%: в ночное время – с 2000 грн./мвт-ч до 2476 грн./мвт-ч, в дневное – с 4000 грн./мвт-ч до 4952 грн./МВт-ч", – отметили в ФРУ.

Авторы обращения добавили, что понимают "всю проблематику в энергетике страны, особенно после 10 октября 2022 года, когда в результате коварных рашистских ударов было повреждено около 30% энергетической инфраструктуры Украины", однако считают такой рост предельных цен необоснованным и опасным для украинской экономики.

"Напомним, что методика предусматривает пересмотр предельных цен при наличии существенных колебаний на электроэнергетических рынках Словакии, Венгрии, Румынии. Однако Украина, к сожалению, с 11 октября прекратила экспорт электроэнергии в эти страны для стабилизации энергосистемы после ракетных обстрелов и поражения тепловой генерации и электроподстанций. Так что сейчас украинская энергосистема работает в изолированном режиме, а колебания цен на экспортных рынках не имеют никакого отношения к формированию цен на внутреннем рынке Украины", – подчеркнули в организации.

Если предельные цены будут пересмотрены в сторону роста, то дополнительные расходы украинских предприятий на закупку электрической энергии возрастут на десятки миллиардов гривен, подсчитали в ФРУ.

"А это дополнительное финансовое бремя на бизнес во время войны может привести к катастрофическим последствиям для национальной экономики. В настоящий момент бизнес осуществляет все платежи за электроэнергию вовремя, понимая, насколько это важно для страны. Машиностроительные предприятия готовы работать круглосуточно, чтобы производить детали, необходимые для энергетической инфраструктуры. Но любое увеличение стоимости электроэнергии крайне негативно сказывается на себестоимости промышленной продукции, особенно когда бизнес продолжает держать экономический фронт нашей страны. Во время блокады морских портов и разрушения инфраструктуры рашистскими ракетами промышленники борются за каждый заказ, за каждую гривну себестоимости, чтобы заводы функционировали, а люди работали", – напомнили авторы.

Они убеждены, что рост цен на электроэнергию уничтожит экономическую целесообразность работы предприятий, что приведет к катастрофическому падению производства, в том числе  оборонного, а также снизит налоговые и валютные поступления и вызовет массовые сокращения рабочих мест.

"Учитывая вышеизложенное, Федерация работодателей Украины призвала министра энергетики Украины содействовать неповышению предельных цен на электроэнергию и сохранить их на текущем уровне. Кроме того, просим инициировать внесение изменений в методику, чтобы процедура пересмотра предельных цен соответствовала реалиям внутреннего рынка электрической энергии, а все недостатки были устранены", – резюмируется в обращении.

Контекст:

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, одобрила проект постановления о предельных ценах на электроэнергию на рынке "на сутки вперед" (РСВ), внутрисуточном (ВСР) и балансирующем рынках.

Такое решение регулятор принял на заседании 5 октября. В комиссии отметили, что окончательное утверждение прайс-кэпов состоится после публичного обсуждения одобренного проекта постановления. Об этом писало агенство "Интерфакс-Украина". Проект решения опубликован на сайте НКРЭКУ.

Теги: экономика, энергетика, цены, электроэнергия, НКРЭКУ, ФРУ, Федерация работодателей Украины, госрегулирование, энергосистема, энергия
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