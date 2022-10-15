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На НКРЭКУ подали в суд из-за несоблюдения порядка пересмотра "зеленых" тарифов

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НКРЭКУ объяснила свою позицию желанием обеспечить устойчивость экономики Украины в условиях военного положения
НКРЭКУ объяснила свою позицию желанием обеспечить устойчивость экономики Украины в условиях военного положения
Фото: narodna-pravda.ua

На Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, подали в суд из-за несоблюдения регулятором порядка пересмотра "зеленых" тарифов в соответствии с курсом евро. Об этом говорится в ответе НКРЭКУ на запрос народного депутата от "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко. Документ опубликовал Telegram-канал "Энергетика под куполом".

"По вашей просьбе информируем вас о наличии соответствующего судебного иска к НКРЭКУ по вопросу соблюдения порядка пересмотра размера "зеленых" тарифов в течение 2022 года", – говорится в ответе на депутатский запрос.

Регулятор отметил, что по закону он должен раз в квартал пересматривать размер "зеленого" тарифа в соответствии с актуальным курсом евро, но в конце марта комиссия перестала это делать.

НКРЭКУ объяснила свое решение желанием обеспечить устойчивость экономики Украины в условиях военного положения.

Теги: энергетика, курс валют, тарифы, НКРЭКУ, суд, зеленая энергетика
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