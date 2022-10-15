На НКРЭКУ подали в суд из-за несоблюдения порядка пересмотра "зеленых" тарифов

"По вашей просьбе информируем вас о наличии соответствующего судебного иска к НКРЭКУ по вопросу соблюдения порядка пересмотра размера "зеленых" тарифов в течение 2022 года", – говорится в ответе на депутатский запрос.

Регулятор отметил, что по закону он должен раз в квартал пересматривать размер "зеленого" тарифа в соответствии с актуальным курсом евро, но в конце марта комиссия перестала это делать.

НКРЭКУ объяснила свое решение желанием обеспечить устойчивость экономики Украины в условиях военного положения.