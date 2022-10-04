ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

НКРЭКУ оштрафовала "Укрэнерго" за остановку выплат производителям "зеленой" энергии

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Регулятор требует от оператора системы передачи не допускать в дальнейшем таких нарушений
Регулятор требует от оператора системы передачи не допускать в дальнейшем таких нарушений
Фото: depositphotos.com

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) провела проверку оператора системы передачи электрической энергии – компании "Укрэнерго" – и выявила нарушения в уплате денег для расчетов за произведенную "зеленую" электроэнергию в Украине в период с марта по июнь 2022 года. Об этом идет речь в сообщении в Facebook регулятора.

"Укрэнерго" нарушило законодательство в сфере функционирования рынка электроэнергии, а также лицензионные условия осуществления хозяйственной деятельности по передаче электроэнергии, отметила пресс-служба НКРЭКУ.

"Укрэнерго" не производила оплату авансовых платежей по услуге "Гарантированному покупателю" за первые 10 и 20 дней расчетного месяца в марте – июне 2022 года, которые определены заключенным договором о предоставлении услуг и соответствующим порядком", – заявили в комиссии.

Регулятор подчеркнул, что это значительное нарушение, что может негативно сказаться на финансовом положении производителей электроэнергии из альтернативных источников, а также на постоянном функционировании рынка электрической энергии в целом. НКРЭКУ наложила на "Укрэнерго" штраф в размере 170 тыс. грн.

"Регулятор требует от оператора системы передачи не допускать в дальнейшем таких нарушений и своевременно осуществлять авансовые платежи по услуге гарантированному покупателю, а также принимать все шаги для выполнения обязанностей, возложенных на компанию, в полном объеме", – отмечается в сообщении.

https://www.facebook.com/nerc.gov.ua/posts/pfbid02e8DE8eD4qvTJVL7KEdtg4j3FhWUhGokv8WNDCM2hr91uNjQYWvjJzBj94gx4g8q2l

Контекст:

По состоянию на конец августа задолженность “Гарантированного покупателя” перед производителями электроэнергии по ВИЭ составила 17,6 млрд грн, сообщал "Укррудпром".

В начале сентября НКРЭКУ потребовала от НЭК "Укрэнерго" и ГП "Гарантированный покупатель" как можно быстрее решить недостатки финансовых документов для того, чтобы были выплачены долги предприятиям возобновляемой энергетики за произведенную в 2021-м и 2022 году.

"Укрэнерго" и "Гарантированный покупатель" родняли уровень расчетов перед предприятиями ВИЭ до 98% по итогам 2021 года, но уровень платежей за период март-сентябрь 2022 года не превышает 30%, что создает риск дефолта отрасли, пишет "Обозреватель".

Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что 14 сентября компания перечислила "Гарантированному покупателю" 3 млрд грн компенсации для оплаты электроэнергии по "зеленому" тарифу. Задолженность "Укрэнерго" перед "Гарантированным покупателем" за услугу для ВИЭ сократилась с 14,5 до 11,5 млрд грн, писал портал ExPro consulting.

Теги: энергетика, Укрэнерго, штраф, НКРЭКУ, выплаты, финансы, Гарантированный покупатель, зеленая энергетика, нарушение
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Думал, почему он вернулся. Теперь понял". Серга прокомментировал слова Потапа о том, что тот, находясь за границей, вступил в тероборону
"Думал, почему он вернулся. Теперь понял". Серга прокомментировал слова Потапа о том, что тот, находясь за границей, вступил в тероборону
38-летняя Каминская показала положительный тест на беременность
38-летняя Каминская показала положительный тест на беременность
Осадчая рассказала, кто из проживающих в РФ украинских артисток написал ей в ответ на призыв отказаться от украинского паспорта
Осадчая рассказала, кто из проживающих в РФ украинских артисток написал ей в ответ на призыв отказаться от украинского паспорта
  "Тот день, когда немножко говна – это хорошие новости". Бездомный щенок во время прямого эфира нагадил на стол ведущим. Видео
  "Тот день, когда немножко говна – это хорошие новости". Бездомный щенок во время прямого эфира нагадил на стол ведущим. Видео
"Не рыдал. Прощения не просил". Ургант назвал свой звонок Потапу после нападения РФ на Украину "частным разговором"
"Не рыдал. Прощения не просил". Ургант назвал свой звонок Потапу после нападения РФ на Украину "частным разговором"
"Зашла почитать комментарии про заметный животик", "Настя такая красивая". Каменских станцевала перед камерой
"Зашла почитать комментарии про заметный животик", "Настя такая красивая". Каменских станцевала перед камерой
"Ничего не понятно, но очень интересно". Арестович озадачил сеть снимком с Подоляком
"Ничего не понятно, но очень интересно". Арестович озадачил сеть снимком с Подоляком
"Были холопами – стали рабами". Пугачева высказалась об авторах публичных анонимных оскорблений в ее адрес
"Были холопами – стали рабами". Пугачева высказалась об авторах публичных анонимных оскорблений в ее адрес
"Чтобы не подлежать могилизации". Гордон показал, как россияне намеренно ломают ноги, чтобы не идти на фронт
"Чтобы не подлежать могилизации". Гордон показал, как россияне намеренно ломают ноги, чтобы не идти на фронт
Тоня Матвиенко: Арсен падкий на красивых девушек? Не знала даже, что такие слухи ходят
Тоня Матвиенко: Арсен падкий на красивых девушек? Не знала даже, что такие слухи ходят
"Действительно, милая пара". Рианна вышла в свет с отцом своего ребенка
"Действительно, милая пара". Рианна вышла в свет с отцом своего ребенка
"Мой тыл, моя опора". Боржемская показала сына от Узелкова
"Мой тыл, моя опора". Боржемская показала сына от Узелкова
38-летняя жена Макаревича показала 68-летнего мужа и полугодовалого сына
38-летняя жена Макаревича показала 68-летнего мужа и полугодовалого сына
Тина Кароль показала пятую точку в облегающих брюках. Фото
Тина Кароль показала пятую точку в облегающих брюках. Фото
Победительницу конкурса красоты в аннексированном Крыму оштрафовали за исполнение песни "Ой, у лузі червона калина"
Победительницу конкурса красоты в аннексированном Крыму оштрафовали за исполнение песни "Ой, у лузі червона калина"
"Боже, какой кошмар. Бедный малыш", "Как это развидеть?" Невзоров шокировал сеть обрядом крещения ребенка
"Боже, какой кошмар. Бедный малыш", "Как это развидеть?" Невзоров шокировал сеть обрядом крещения ребенка
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Невзоров о Собчак: У нее была медиароль делать вид, что "премьерки" и выщипка лобкового волоса остаются наиглавнейшими событиями России (65822)
2
Почему мировые дизайнеры без ума от украинской модели Кристи Пономарь (52682) G
3
49-летний Данилко: У меня не будет семьи. Я это уже понимаю. Ничего страшного (37501)
4
"Путинская проститутка, мразь редкая". Пропагандист Певцов призвал мобилизованных "идти на войну, иначе геи-сатанисты трахнут их в жопу" (29205)
5
Потап после возвращения в Украину обнародовал документ, подтверждающий, что он c марта состоит в теробороне. Фото (28629)
6
Никитюк крупным планом засветила зону декольте. Фото (28097)
7
"Есть на Урале подземный дворец. Он туда ...банет! Димку возьмет, с ним ...банет". Слепаков высмеял Путина, угрожающего ядерным ударом. Видео (25214)
8
"Вспомнил, что в скобках надо добавить "х...йло". В сети обсуждают манипуляции Путина с ручкой во время последнего появления на публике (25191)
 
 
 
 