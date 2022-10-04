НКРЭКУ оштрафовала "Укрэнерго" за остановку выплат производителям "зеленой" энергии

Регулятор требует от оператора системы передачи не допускать в дальнейшем таких нарушений Фото: depositphotos.com

"Укрэнерго" нарушило законодательство в сфере функционирования рынка электроэнергии, а также лицензионные условия осуществления хозяйственной деятельности по передаче электроэнергии, отметила пресс-служба НКРЭКУ.

"Укрэнерго" не производила оплату авансовых платежей по услуге "Гарантированному покупателю" за первые 10 и 20 дней расчетного месяца в марте – июне 2022 года, которые определены заключенным договором о предоставлении услуг и соответствующим порядком", – заявили в комиссии.

Регулятор подчеркнул, что это значительное нарушение, что может негативно сказаться на финансовом положении производителей электроэнергии из альтернативных источников, а также на постоянном функционировании рынка электрической энергии в целом. НКРЭКУ наложила на "Укрэнерго" штраф в размере 170 тыс. грн.

"Регулятор требует от оператора системы передачи не допускать в дальнейшем таких нарушений и своевременно осуществлять авансовые платежи по услуге гарантированному покупателю, а также принимать все шаги для выполнения обязанностей, возложенных на компанию, в полном объеме", – отмечается в сообщении.