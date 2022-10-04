НКРЭКУ оштрафовала "Укрэнерго" за остановку выплат производителям "зеленой" энергии

"Укрэнерго" нарушило законодательство в сфере функционирования рынка электроэнергии, а также лицензионные условия осуществления хозяйственной деятельности по передаче электроэнергии, отметила пресс-служба НКРЭКУ.
"Укрэнерго" не производила оплату авансовых платежей по услуге "Гарантированному покупателю" за первые 10 и 20 дней расчетного месяца в марте – июне 2022 года, которые определены заключенным договором о предоставлении услуг и соответствующим порядком", – заявили в комиссии.
Регулятор подчеркнул, что это значительное нарушение, что может негативно сказаться на финансовом положении производителей электроэнергии из альтернативных источников, а также на постоянном функционировании рынка электрической энергии в целом. НКРЭКУ наложила на "Укрэнерго" штраф в размере 170 тыс. грн.
"Регулятор требует от оператора системы передачи не допускать в дальнейшем таких нарушений и своевременно осуществлять авансовые платежи по услуге гарантированному покупателю, а также принимать все шаги для выполнения обязанностей, возложенных на компанию, в полном объеме", – отмечается в сообщении.
По состоянию на конец августа задолженность “Гарантированного покупателя” перед производителями электроэнергии по ВИЭ составила 17,6 млрд грн, сообщал "Укррудпром".
В начале сентября НКРЭКУ потребовала от НЭК "Укрэнерго" и ГП "Гарантированный покупатель" как можно быстрее решить недостатки финансовых документов для того, чтобы были выплачены долги предприятиям возобновляемой энергетики за произведенную в 2021-м и 2022 году.
"Укрэнерго" и "Гарантированный покупатель" родняли уровень расчетов перед предприятиями ВИЭ до 98% по итогам 2021 года, но уровень платежей за период март-сентябрь 2022 года не превышает 30%, что создает риск дефолта отрасли, пишет "Обозреватель".
Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что 14 сентября компания перечислила "Гарантированному покупателю" 3 млрд грн компенсации для оплаты электроэнергии по "зеленому" тарифу. Задолженность "Укрэнерго" перед "Гарантированным покупателем" за услугу для ВИЭ сократилась с 14,5 до 11,5 млрд грн, писал портал ExPro consulting.