"Гарантированный покупатель" начал выплачивать старые долги "зеленым" инвесторам за 2021 год

14 сентября "Укрэнерго" перечислила "Гарантированному покупателю" 3 млрд грн компенсации для оплаты электроэнергии по "зеленому" тарифу Фото: depositphotos.com

"Уровень оплаты за январь – июнь 2021 года составил 100%. Июль будет на уровне 90%", – сказал он.

По словам Иванова, госпредприятие пытается проводить как можно больше аукционов по продаже "зеленой" электроэнергии, чтобы увеличить выплаты предприятиям "зеленой" энергетики.

"Ежемесячно проходит до 16 различных аукционов", – уточнил Иванов.

Вместе с тем, он не сообщил, какую именно сумму средств выплатил "Гарантированный покупатель".