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ДЕНЬГИ

"Гарантированный покупатель" начал выплачивать старые долги "зеленым" инвесторам за 2021 год

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14 сентября "Укрэнерго" перечислила "Гарантированному покупателю" 3 млрд грн компенсации для оплаты электроэнергии по "зеленому" тарифу
14 сентября "Укрэнерго" перечислила "Гарантированному покупателю" 3 млрд грн компенсации для оплаты электроэнергии по "зеленому" тарифу
Фото: depositphotos.com

Госпредприятие "Гарантированный покупатель" начало выплачивать предприятиям возобновляемой энергетики устаревшие долги и полностью выплатило за период январь – июнь 2021 года, сообщил заместитель директора по торговым операциям "Гарантированного покупателя" Геннадий Иванов во время дискуссии, организованной Energy Club. Трансляцию организация вела в своем YouTube.

"Уровень оплаты за январь – июнь 2021 года составил 100%. Июль будет на уровне 90%", – сказал он.

По словам Иванова, госпредприятие пытается проводить как можно больше аукционов по продаже "зеленой" электроэнергии, чтобы увеличить выплаты предприятиям "зеленой" энергетики.

"Ежемесячно проходит до 16 различных аукционов", – уточнил Иванов.

Вместе с тем, он не сообщил, какую именно сумму средств выплатил "Гарантированный покупатель".

Контекст:

По состоянию на конец августа задолженность “Гарантированного покупателя” перед производителями электроэнергии по ВИЭ составила 17,6 млрд грн, сообщал "Укррудпром".

Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что 14 сентября компания перечислила "Гарантированному покупателю" 3 млрд грн компенсации для оплаты электроэнергии по "зеленому" тарифу. Задолженность "Укрэнерго" перед "Гарантированным покупателем" за услугу для ВИЭ сократилась с 14,5 до 11,5 млрд грн, писал портал ExPro consulting.

Теги: энергетика, тарифы, долги, выплаты, Гарантированный покупатель, зеленая энергетика
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