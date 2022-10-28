В Украине сейчас нет дефицита электроэнергии, есть проблемы с ее подачей к потребителям – Герус

Герус: Дефицита в самой электроэнергии нет. Немного проблематично протранспортировать ее по всей стране Фото: sluga-narodu.com

"У нас нет на сегодняшний день и не видно, чтобы в перспективе месяца-двух был дефицит электроэнергии. Потому что у нас самая большая проблема – это сети. Ракетные удары, которые были, – они были нанесены по подстанциям, и возникла проблема, как передать электроэнергию, как ее транспортировать от электростанции до конечного потребителя", – сообщил нардеп.

Он пояснил, что из-за этого в разных регионах Украины разная ситуация со стабилизационными отключениями.

В частности, в Киеве отключения электричества происходят каждый вечер из-за того, что в результате ударов по инфраструктуре подстанций и сетей Киева и области пропускная способность сети снизилась и транспортировка достаточного количества электроэнергии, особенно в пиковые часы, невозможна, рассказал Герус.

Сейчас, по его словам, ведутся ремонты подстанций и сетей, поврежденных из-за обстрелов.

"Дефицита в самой электроэнергии нет. Немного проблематично протранспортировать ее по всей стране на сегодняшний день", – добавил нардеп.

По словам Геруса, сейчас ведется работа над тем, чтобы сократить время отключений с четырех – пяти часов до одного – двух.

"Ремонтные работы сейчас продолжаются, чтобы в будущем мы вообще отошли от ограничения потребления и в режиме добровольной экономии могли в дальнейшем потреблять электроэнергию", – резюмировал он.