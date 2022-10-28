В Украине сейчас нет дефицита электроэнергии, есть проблемы с ее подачей к потребителям – Герус

"У нас нет на сегодняшний день и не видно, чтобы в перспективе месяца-двух был дефицит электроэнергии. Потому что у нас самая большая проблема – это сети. Ракетные удары, которые были, – они были нанесены по подстанциям, и возникла проблема, как передать электроэнергию, как ее транспортировать от электростанции до конечного потребителя", – сообщил нардеп.
Он пояснил, что из-за этого в разных регионах Украины разная ситуация со стабилизационными отключениями.
В частности, в Киеве отключения электричества происходят каждый вечер из-за того, что в результате ударов по инфраструктуре подстанций и сетей Киева и области пропускная способность сети снизилась и транспортировка достаточного количества электроэнергии, особенно в пиковые часы, невозможна, рассказал Герус.
Сейчас, по его словам, ведутся ремонты подстанций и сетей, поврежденных из-за обстрелов.
"Дефицита в самой электроэнергии нет. Немного проблематично протранспортировать ее по всей стране на сегодняшний день", – добавил нардеп.
По словам Геруса, сейчас ведется работа над тем, чтобы сократить время отключений с четырех – пяти часов до одного – двух.
"Ремонтные работы сейчас продолжаются, чтобы в будущем мы вообще отошли от ограничения потребления и в режиме добровольной экономии могли в дальнейшем потреблять электроэнергию", – резюмировал он.
Последние недели РФ массированно обстреливает Украину. С 10-го по 20 октября российские войска нанесли около 300 ударов из разных видов оружия (в том числе применялись иранские дроны) по украинским энергетическим объектам, сообщил министр энергетики Герман Галущенко. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры.
По данным Офиса генпрокурора, за три недели октября Россия нанесла больше ударов по объектам энергетики Украины, чем за предыдущие семь месяцев. С начала вторжения РФ по энергосистеме Украины было нанесено 85 ударов, из них 51 – в октябре. В "Укрэнерго" заявили, что начинают вынужденные отключения электричества.
Ночью 27 октября в результате атаки оккупантов было повреждено оборудование магистральной сети украинской энергосистемы в центральных областях страны, сообщили в "Укрэнерго". В Киеве и Киевской области в результате ударов по энергетической инфраструктуре возник дефицит мощности в 30% потребления электроэнергии, появилась потребность в более продолжительных отключениях потребителей, сообщили в КГГА, предупредив о беспрецедентных экстренных отключениях.