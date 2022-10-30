"Зерновое соглашение" имеет гуманитарный характер, поэтому Украина не останавливала коридор после российских атак на порт в Одессе – Мининфраструктуры

"Хотим подчеркнуть, что реализация "Инициативы по безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов" несет исключительно гуманитарный характер. Именно поэтому украинская сторона не остановила коридор, даже несмотря на российские атаки 23 июля (на следующий день после подписания инициативы), 23 сентября – на порт Одесса, а также недавние атаки на энергетическую инфраструктуру, которые обесточили портовую инфраструктуру", – говорится в заявлении, опубликованном в Facebook.

За время действия соглашения Украина экспортировала по морю более 9 млн тонн продовольствия в том числе более 5 млн тонн – в страны Африки и Азии, подчеркнули в министерстве.

В рамках Всемирной продовольственной программы под эгидой ООН в страны, находящиеся на грани голода, отправили 190 тыс. тонн украинской пшеницы, добавили в ведомстве.

"Подчеркиваем, что Украина остается надежным партнером для цивилизованного мира и готова продолжать оперативно собирать и отгружать агропродукцию для обеспечения глобальной продовольственной безопасности", – резюмировали авторы заявления.