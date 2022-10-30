"Зерновое соглашение" имеет гуманитарный характер, поэтому Украина не останавливала коридор после российских атак на порт в Одессе – Мининфраструктуры

"Хотим подчеркнуть, что реализация "Инициативы по безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов" несет исключительно гуманитарный характер. Именно поэтому украинская сторона не остановила коридор, даже несмотря на российские атаки 23 июля (на следующий день после подписания инициативы), 23 сентября – на порт Одесса, а также недавние атаки на энергетическую инфраструктуру, которые обесточили портовую инфраструктуру", – говорится в заявлении, опубликованном в Facebook.
За время действия соглашения Украина экспортировала по морю более 9 млн тонн продовольствия в том числе более 5 млн тонн – в страны Африки и Азии, подчеркнули в министерстве.
В рамках Всемирной продовольственной программы под эгидой ООН в страны, находящиеся на грани голода, отправили 190 тыс. тонн украинской пшеницы, добавили в ведомстве.
"Подчеркиваем, что Украина остается надежным партнером для цивилизованного мира и готова продолжать оперативно собирать и отгружать агропродукцию для обеспечения глобальной продовольственной безопасности", – резюмировали авторы заявления.
Россия блокировала вывоз украинской агропромышленной продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину. В мае президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в украинских портах заблокировано 22 млн т зерна, которое должно было пойти на экспорт.
22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа. Благодаря Черноморской зерновой инициативе снизились цены на продовольствие, это косвенно спасло от голода более 100 млн человек, заявили в ООН.
Мининфраструктуры Украины 24 октября заявило, что Россия искусственно задерживает инспекцию задействованных в работе "зернового коридора" судов в Босфоре, что привело к очереди в более чем 170 судов, а украинские порты вынуждены работать лишь на 25–30% своих мощностей.
29 октября в оккупированном Севастополе раздались взрывы, в результате которых, по неподтвержденным данным, были попадания по российским кораблям. После этого Россия объявила о приостановке участия в "зерновом соглашении" из-за "террористического акта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности "зернового коридора". В тот же день сын секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев заявил, что Россия "готова полностью заместить украинское зерно и осуществлять поставки по приемлемым ценам всем заинтересованным странам".
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал мировое сообщество потребовать от РФ "прекратить голодные игры и вернуться к своим обязательствам". Заявление Патрушева он назвал "пиаром на голоде".
В ООН призвали все стороны "воздерживаться от любых действий, которые могут поставить под угрозу Черноморскую зерновую инициативу, являющуюся чрезвычайно важной гуманитарной деятельностью".