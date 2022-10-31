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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Ушел за "руzzким кораблем". ВСУ уничтожили вертолет оккупантов в Донецкой области. Видео

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ВСУ сбили Ми-8 оккупантов рядом с селом Берестовое
ВСУ сбили Ми-8 оккупантов рядом с селом Берестовое
Фото: Минобороны России / Facebook (иллюстративное)

Украинские военные уничтожили российский вертолет вблизи Берестового Бахмутского района Донецкой области.

Видео ликвидации ВСУ оккупантов 31 октября опубликовал в Telegram спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

"Российский Ми-8 рядом с селом Берестовое Бахмутского района. Ушел за "руzzким кораблем", – прокомментировал он.

Воздушное командование ВСУ "Юг" сообщило 31 октября, что во время утренних массированных атак оккупантов по Украине украинские военные сбили ударный российский вертолет Ка-52 в Херсонской области.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По данным Генштаба ВСУ на 31 октября, украинские военные с начала полномасштабного вторжения РФ сбили 253 вертолета оккупантов.

В минобороны Великобритании отметили, что российское командование все чаще прибегает к рискованным вылетам ударных вертолетов как к одному из немногих доступных вариантов оказания поддержки оккупационным войскам на поле боя.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, вертолет, ВСУ, война России против Украины, Бахмут, спикер, потери армии России, Сергей Братчук
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