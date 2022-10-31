"Ушел за "руzzким кораблем". ВСУ уничтожили вертолет оккупантов в Донецкой области. Видео

Видео ликвидации ВСУ оккупантов 31 октября опубликовал в Telegram спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
"Российский Ми-8 рядом с селом Берестовое Бахмутского района. Ушел за "руzzким кораблем", – прокомментировал он.
Воздушное командование ВСУ "Юг" сообщило 31 октября, что во время утренних массированных атак оккупантов по Украине украинские военные сбили ударный российский вертолет Ка-52 в Херсонской области.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По данным Генштаба ВСУ на 31 октября, украинские военные с начала полномасштабного вторжения РФ сбили 253 вертолета оккупантов.
В минобороны Великобритании отметили, что российское командование все чаще прибегает к рискованным вылетам ударных вертолетов как к одному из немногих доступных вариантов оказания поддержки оккупационным войскам на поле боя.