"Ушел за "руzzким кораблем". ВСУ уничтожили вертолет оккупантов в Донецкой области. Видео

ВСУ сбили Ми-8 оккупантов рядом с селом Берестовое Фото: Минобороны России / Facebook (иллюстративное)

Видео ликвидации ВСУ оккупантов 31 октября опубликовал в Telegram спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

"Российский Ми-8 рядом с селом Берестовое Бахмутского района. Ушел за "руzzким кораблем", – прокомментировал он.

Воздушное командование ВСУ "Юг" сообщило 31 октября, что во время утренних массированных атак оккупантов по Украине украинские военные сбили ударный российский вертолет Ка-52 в Херсонской области.

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