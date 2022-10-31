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ГУР МО: В российском Пскове взорваны два ударных вертолета стоимостью $32 млн, еще два повреждены

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Ка-52 "Аллигатор" разведывательно-ударный вертолет российского производства
Ка-52 "Аллигатор" – разведывательно-ударный вертолет российского производства
Фото: ЕРА

В ночь с 30-го на 31 октября в российском Пскове были уничтожены два боевых вертолета Ка-52, еще два получили повреждения. Об этом в понедельник сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Telegram.

Таким образом, ГУР уточнило информацию российского издания Baza, которое днем сообщило о взрыве, уничтожившем два ударных вертолета.

По данным украинской разведки, на военно-воздушной базе РФ в Псковской области "Веретье" ночью 31 октября произошел мощный взрыв. Два российских ударных вертолета Ка-52 "Аллигатор" полностью уничтожены. Еще два – существенно повреждены.

Личный состав расположенной там воинской части поднят по тревоге для ликвидации последствий взрыва, а также "для поиска диверсионных групп". В части проходят следственные действия, говорится в сообщении.

"Ка-52 "Аллигатор" (Hokum B – по классификации НАТО) – разведывательно-ударный вертолет российского производства. Стоимость – около $16 млн", – отмечают в ГУР МО.

Контекст:

О том, что на военной базе в российском Пскове по неизвестным причинам взорвались два вертолета Ка-52, 31 октября сообщила Baza. По данным издания, техника находилась на ремонте на территории военного аэродрома, который расположен недалеко от российско-латвийской границы.

Воздушное командование ВСУ "Юг" 31 октября сообщило, что во время утренних массированных атак оккупантов украинские военные на юге сбили 12 российских крылатых ракет и вертолет Ка-52.

Теги: Россия, взрыв, вертолет, Псков
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