ГУР МО: В российском Пскове взорваны два ударных вертолета стоимостью $32 млн, еще два повреждены

Таким образом, ГУР уточнило информацию российского издания Baza, которое днем сообщило о взрыве, уничтожившем два ударных вертолета.

По данным украинской разведки, на военно-воздушной базе РФ в Псковской области "Веретье" ночью 31 октября произошел мощный взрыв. Два российских ударных вертолета Ка-52 "Аллигатор" полностью уничтожены. Еще два – существенно повреждены.

Личный состав расположенной там воинской части поднят по тревоге для ликвидации последствий взрыва, а также "для поиска диверсионных групп". В части проходят следственные действия, говорится в сообщении.

"Ка-52 "Аллигатор" (Hokum B – по классификации НАТО) – разведывательно-ударный вертолет российского производства. Стоимость – около $16 млн", – отмечают в ГУР МО.