На военной базе в российском Пскове около латвийской границы взорвались два ударных вертолета

По данным российского издания, техника находилась на территории военного аэродрома, который расположен недалеко от российско-латвийской границы. Вертолеты были на ремонте, говорится в сообщении.



Журналисты отмечают, что около 22.00 30 октября в части раздалось несколько взрывов, а затем военные увидели разбросанные обломки двух вертолетов.

"Взрыв был такой силы, что обломки фюзеляжа разлетелись на 200 метров вокруг. По какой причине взорвались Ка-52, неизвестно", – пишет Baza.

Воздушное командование ВСУ "Юг" 31 октября сообщило, что во время утренних массированных атак оккупантов украинские военные на юге сбили 12 российских крылатых ракет и вертолет Ка-52.