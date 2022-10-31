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На военной базе в российском Пскове около латвийской границы взорвались два ударных вертолета

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Причины взрыва Ка-52 неизвестны, пишет Baza
Причины взрыва Ка-52 неизвестны, пишет Baza
Фото: ЕРА

На военной базе в российском Пскове по неизвестным причинам взорвались два вертолета Ка-52. Об этом 31 октября сообщает Baza.

По данным российского издания, техника находилась на территории военного аэродрома, который расположен недалеко от российско-латвийской границы. Вертолеты были на ремонте, говорится в сообщении.

Журналисты отмечают, что около 22.00 30 октября в части раздалось несколько взрывов, а затем военные увидели разбросанные обломки двух вертолетов.

"Взрыв был такой силы, что обломки фюзеляжа разлетелись на 200 метров вокруг. По какой причине взорвались Ка-52, неизвестно", – пишет Baza.

Воздушное командование ВСУ "Юг" 31 октября сообщило, что во время утренних массированных атак оккупантов украинские военные на юге сбили 12 российских крылатых ракет и вертолет Ка-52.

Теги: Россия, взрыв, военная техника, вертолет, Псков
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