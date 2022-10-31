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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты в Херсоне расширили зону "эвакуации"

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Херсонские коллаборанты заявили о необходимости для местных жителей эвакуироваться из города
Херсонские коллаборанты заявили о необходимости для местных жителей эвакуироваться из города
Фото: EPA

В Херсоне оккупанты расширяют зону "эвакуации" на 15 км от Днепра. Об этом заявил глава херсонских коллаборантов Владимир Сальдо 31 октября в Telegram.

Это касается населенных пунктов Новокаховского городского округа, Голопристанского, Алешкинского, Каховского, Горностаевского, Великолепетихского и Верхнерогачикского муниципальных округов, написал Сальдо.

Объясняя это решение, он заявил, что украинские власти якобы готовят "массированный ракетный удар" по плотине Каховской ГЭС и что есть опасность затопления территории Херсонской области.

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.

Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью Вооруженных сил Украины на юге страны.

29 августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. По официальным данным на 24 октября, украинские военные освободили в регионе более 90 населенных пунктов.

В Херсонском облсовете заявляли, что российские оккупанты начали убегать из Херсона. Однако глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что на самом деле оккупанты проводят информационную операцию, а сами готовят город к обороне.

25 октября в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты обустраивают оборонительные позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области, в село Львово перебрасывают военнослужащих из числа мобилизованных граждан.

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал в интервью Fox News, которое вышло 25 октября, что из-за ухудшения погодных условий продвижение ВСУ на юге замедлилось.

Теги: Херсон, Херсонская область, агрессия, эвакуация, война России против Украины, Владимир Сальдо, российские оккупанты
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