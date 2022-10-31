ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В ночь с воскресенья на понедельник оккупанты обстреляли более 20 населенных пунктов Украины

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кроме ракетных и авиационных атак, РФ наносила удары из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии
Кроме ракетных и авиационных атак, РФ наносила удары из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

За прошедшие российская армия нанесла по Украине 4 ракетных и 5 авиационных ударов, а также совершила более 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Об этом 31 октября сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

От ударов оккупантов пострадали более 20 населенных пунктов. Среди них – город Купянск Харьковской области, Северск в Доненцкой области, Новая Каменка в Херсонской области, а также Березнеговатое и Очаков в Николаевской области, говорится в сообщении.

В районах населенных пунктов Галагановка Черниговской области и Покровка Сумской области на Северском направлении противник атаковал из минометов и ствольной артиллерии.

В районах населенных пунктов Гатище, Каменка, Красное, Огурцово и Старица Харьковской области на слобожанском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии. 

В районах населенных пунктов Табаевка, Терны Харьковской области, Грековка, Ковалевка, Кармазиновка, Макеевка, Новоегоровка, Невское, Площадка и Краснопоповка Луганской области и Заречное и Ямполевка Донецкой области – из артиллерии разных типов.

По данным Генштаба, на бахмутском направлении населенные пункты Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Верхнекаменское, Майорск, Опросное, Северск, Соледар, Спорное и Яковлевка Донецкой области обстреливались из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, как и Авдеевка, Водяное, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка и Первомайское Донецкой области.

На жжнобугском направлении под огневое поражение попали районы около 20 населенных пунктов вдоль линии столкновения. Среди них – Белогорка, Давыдов Брод, Мирное, Новая Каменка, Правдино и Красное Херсонской области и Киселевка и Терновые Поды Николаевской области.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0DcRP6ZbtDkX24osWTiAXLBjWU3PF33exCFGUWmkMg8XRZXrg1EtSnc8MyVq1gUBul

Теги: Луганская область, Донецкая область, Сумская область, Генштаб ВСУ, авиация, Херсонская область, Харьковская область, Николаевская область, РСЗО, Черниговская область, артиллерия, обстрелы, война России против Украины, ракеты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Арестович показал себя в образе Иисуса Христа
Арестович показал себя в образе Иисуса Христа
Range Rover в честь помолвки, свадьба со второй попытки, мечты о дочери и недостроенный дом. Каким был брак Остапчука со второй женой
Range Rover в честь помолвки, свадьба со второй попытки, мечты о дочери и недостроенный дом. Каким был брак Остапчука со второй женой G
Экс-участник "Дизель-шоу" Иваница: За время службы немного мышц наросло, но жирка не уменьшилось. У нас обеспечение на приличном уровне
Экс-участник "Дизель-шоу" Иваница: За время службы немного мышц наросло, но жирка не уменьшилось. У нас обеспечение на приличном уровне G
Елена ПОСКАННАЯ
"Чайлдфри ли я? Нет". 32-летняя Дорофеева в ответ на вопрос о беременности показала свой живот. Фото
"Чайлдфри ли я? Нет". 32-летняя Дорофеева в ответ на вопрос о беременности показала свой живот. Фото
Исполнитель главной роли в сериале "Ведьмак" Кавилл покидает проект. Его заменит звезда "Голодных игр" Хемсворт
Исполнитель главной роли в сериале "Ведьмак" Кавилл покидает проект. Его заменит звезда "Голодных игр" Хемсворт
41-летний Кулеба показал свою мать и завтрак, который она ему приготовила
41-летний Кулеба показал свою мать и завтрак, который она ему приготовила
Роднянский о Зеленском: Более умного и сильного человека встретить трудно. Все эти месяцы он с украинцами. А где Путин – вы знаете
Роднянский о Зеленском: Более умного и сильного человека встретить трудно. Все эти месяцы он с украинцами. А где Путин – вы знаете
"Как 53? Скорее 23", "Лучше оставить для мужа". Лопес снялась в прозрачном кружевном белье
"Как 53? Скорее 23", "Лучше оставить для мужа". Лопес снялась в прозрачном кружевном белье
Актер Иваница: После Нового года знакомый говорит: "Какие планы на войну?" И я ответил, что пойду воевать. Как задумал – так и поступил
Актер Иваница: После Нового года знакомый говорит: "Какие планы на войну?" И я ответил, что пойду воевать. Как задумал – так и поступил G
Елена ПОСКАННАЯ
Украинская поэтесса похвасталась лайком в виде сердца под своим постом от Залужного. Он снова отреагировал
Украинская поэтесса похвасталась лайком в виде сердца под своим постом от Залужного. Он снова отреагировал
"Слишком красивая". 74-летняя Мэй Маск показала, как выглядела в 20 лет в купальнике
"Слишком красивая". 74-летняя Мэй Маск показала, как выглядела в 20 лет в купальнике
"Травма для каждого", "Еще дом не достроили, а уже все". Остапчук после новости о разводе со второй женой обратился к подписчикам
"Травма для каждого", "Еще дом не достроили, а уже все". Остапчук после новости о разводе со второй женой обратился к подписчикам
"У нас с детства учат основам ПВО". Ким показал младшего сына
"У нас с детства учат основам ПВО". Ким показал младшего сына
  "Ты пес цепной безумного царя". Звезда сериала "Кухня" резко ответил Охлобыстину и его призыву "Гойда"
  "Ты пес цепной безумного царя". Звезда сериала "Кухня" резко ответил Охлобыстину и его призыву "Гойда"
Тина Кароль публично отказалась от своих песен на русском языке
Тина Кароль публично отказалась от своих песен на русском языке
Бундхен подала на развод после 13 лет семейной жизни
Бундхен подала на развод после 13 лет семейной жизни
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Давай, лентяй. Если не придешь, потащим". Жена командира полка "Азов" Прокопенко обратилась к подписчикам накануне благотворительного забега (332524)
2
У Каменских перед камерой спала с плеча рубашка. Певица засветила бюст. Видео (278311)
3
Жена Тигипко, мать троих детей, снялась в корсете, имитирующем тело без одежды (155567)
4
На странице Maruv появился первый после длительного молчания пост. В нем сообщается о переменах в жизни замалчивающей войну артистки (109244)
5
"Слишком красивая". 74-летняя Мэй Маск показала, как выглядела в 20 лет в купальнике (72043)
6
"Ты пес цепной безумного царя". Звезда сериала "Кухня" резко ответил Охлобыстину и его призыву "Гойда" (68612)
7
"Ани Лорак упустила свое счастье". Налчаджиоглу перед камерой потрогал бюст своей новой избранницы (59384)
8
60-летний Кондратюк рассказал, чем сейчас занимаются и где живут его взрослые сыновья и дочь (58928)
 
 
 
 