В ночь с воскресенья на понедельник оккупанты обстреляли более 20 населенных пунктов Украины

Кроме ракетных и авиационных атак, РФ наносила удары из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

От ударов оккупантов пострадали более 20 населенных пунктов. Среди них – город Купянск Харьковской области, Северск в Доненцкой области, Новая Каменка в Херсонской области, а также Березнеговатое и Очаков в Николаевской области, говорится в сообщении.

В районах населенных пунктов Галагановка Черниговской области и Покровка Сумской области на Северском направлении противник атаковал из минометов и ствольной артиллерии.

В районах населенных пунктов Гатище, Каменка, Красное, Огурцово и Старица Харьковской области на слобожанском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии.

В районах населенных пунктов Табаевка, Терны Харьковской области, Грековка, Ковалевка, Кармазиновка, Макеевка, Новоегоровка, Невское, Площадка и Краснопоповка Луганской области и Заречное и Ямполевка Донецкой области – из артиллерии разных типов.

По данным Генштаба, на бахмутском направлении населенные пункты Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Верхнекаменское, Майорск, Опросное, Северск, Соледар, Спорное и Яковлевка Донецкой области обстреливались из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, как и Авдеевка, Водяное, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка и Первомайское Донецкой области.

На жжнобугском направлении под огневое поражение попали районы около 20 населенных пунктов вдоль линии столкновения. Среди них – Белогорка, Давыдов Брод, Мирное, Новая Каменка, Правдино и Красное Херсонской области и Киселевка и Терновые Поды Николаевской области.