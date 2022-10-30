В Херсонской области оккупанты готовятся к отводу артиллерии с правого берега Днепра – Генштаб ВСУ

Оккупанты могут перебросить артиллерию на другие направления, отметили в Генштабе ВСУ Скриншот: Минобороны России / Telegrаm

"По имеющейся информации, враг осуществляет подготовительные мероприятия относительно отвода артиллерийских подразделений из правобережной части Херсонской области с последующей их возможной переброской на другие направления", – говорится в сообщении.

При этом, по данным Генштаба ВСУ, на южнобугском направлении оккупанты за текущие сутки нанесли удары по линии столкновения в районе 20 населенных пунктов.

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