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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты вывезли заключенных из колонии в Херсоне, разместив там свои войска и технику – Генштаб ВСУ

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Оккупанты разместили в колонии личный состав и технику
Оккупанты разместили в колонии личный состав и технику
Фото: depositphotos.com

Российские оккупационные войска в рамках "эвакуации" из временно захваченного Херсона вывезли заключенных, которые находились в исправительной колонии №90.

Об этом проинформировал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины 30 октября. 

Территорию колонии, по информации украинских военных, РФ использует для размещения своей техники и войск. 

"В населенных пунктах вблизи города Херсона враг осуществляет мероприятия по подготовке к обороне. Отмечено прибытие из города Грозный в населенный пункт Каланчак около сотни росгвардейцев", – добавили в Генштабе.

В Большой Знаменке Запорожской области противник размещает личный состав в домах местных жителей, рассказали авторы сообщения. 

Кроме того, российские спецслужбы прослушивают телефонные разговоры гражданского населения в Новой Каховке, говорится в сводке. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Контекст:

По оценке начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, операция по освобождению украинскими войсками Херсона может завершиться до конца осени. "Скорее всего, операция по освобождению Херсона будет продолжаться до конца следующего месяца... Это именно то, что мы пытаемся сделать", – сказал он, подчеркнув, что оккупанты противостоят продвижению ВСУ. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Херсон, Генштаб ВСУ, заключенные, Запорожская область, война России против Украины, Каланчак, Каховка
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