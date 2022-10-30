Оккупанты вывезли заключенных из колонии в Херсоне, разместив там свои войска и технику – Генштаб ВСУ

Об этом проинформировал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины 30 октября.

Территорию колонии, по информации украинских военных, РФ использует для размещения своей техники и войск.

"В населенных пунктах вблизи города Херсона враг осуществляет мероприятия по подготовке к обороне. Отмечено прибытие из города Грозный в населенный пункт Каланчак около сотни росгвардейцев", – добавили в Генштабе.

В Большой Знаменке Запорожской области противник размещает личный состав в домах местных жителей, рассказали авторы сообщения.

Кроме того, российские спецслужбы прослушивают телефонные разговоры гражданского населения в Новой Каховке, говорится в сводке.

Война России против Украины. Главное (обновляется)