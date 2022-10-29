"Это именно то, что мы пытаемся сделать". Буданов назвал дату, когда ВСУ смогут взять Херсон

По его словам, на данный момент усилия Вооруженных сили Украины сосредоточены на том, чтоб окружить город, изолировав там части армии оккупантов.

"Скорее всего, операция по освобождению Херсона будет продолжаться до конца следующего месяца... Это именно то, что мы пытаемся сделать. Но внешне они противостоят. Они пытаются помешать нашему движению вперед, и вы должны понимать, что бои идут ежедневно", – сказал он.

Глава ГУР согласился с мнением корреспондента The Drive, что бои за Херсон будут "кровавыми". ВСУ делают все возможное, но деоккупация областного центра, по выражению Буданова "не обойдется без борьбы".

При этом он отметил, что в захваченном Херсоне враг собрал самые подготовленные и боеспособные на данный момент подразделения. По предварительным оценкам разведки, группировка российской армии на южном направлении сегодня насчитывает около 40 тыс. человек.

Это воздушно-десантные войска, силы специального назначения и морская пехота. Для их усиления в Херсонскую область направляются и мобилизованные, сообщил Буданов.

"Боевая составляющая, то есть подразделения, которые могут представлять любую опасность для нас - это примерно 40 тысяч. Херсон находится в середине этой группировки. Это войска в Херсоне, в районах западного берега Днепра, а также войска, дислоцирующиеся на восточном берегу" , – объяснил начальник разведки.