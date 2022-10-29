"Это именно то, что мы пытаемся сделать". Буданов назвал дату, когда ВСУ смогут взять Херсон

По его словам, на данный момент усилия Вооруженных сили Украины сосредоточены на том, чтоб окружить город, изолировав там части армии оккупантов.
"Скорее всего, операция по освобождению Херсона будет продолжаться до конца следующего месяца... Это именно то, что мы пытаемся сделать. Но внешне они противостоят. Они пытаются помешать нашему движению вперед, и вы должны понимать, что бои идут ежедневно", – сказал он.
Глава ГУР согласился с мнением корреспондента The Drive, что бои за Херсон будут "кровавыми". ВСУ делают все возможное, но деоккупация областного центра, по выражению Буданова "не обойдется без борьбы".
При этом он отметил, что в захваченном Херсоне враг собрал самые подготовленные и боеспособные на данный момент подразделения. По предварительным оценкам разведки, группировка российской армии на южном направлении сегодня насчитывает около 40 тыс. человек.
Это воздушно-десантные войска, силы специального назначения и морская пехота. Для их усиления в Херсонскую область направляются и мобилизованные, сообщил Буданов.
"Боевая составляющая, то есть подразделения, которые могут представлять любую опасность для нас - это примерно 40 тысяч. Херсон находится в середине этой группировки. Это войска в Херсоне, в районах западного берега Днепра, а также войска, дислоцирующиеся на восточном берегу" , – объяснил начальник разведки.
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.
Освобождение Херсона президент Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.
29 августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. По официальным данным на 24 октября, украинские военные освободили в регионе более 90 населенных пунктов.
18 октября Суровикин заявил о "непростой военно-тактической ситуации" на южной части фронта, а представители оккупационной "администрации Херсонской области" призвали местное население эвакуироваться.
В Херсонском облсовете заявляли, что российские оккупанты начали убегать из Херсона. Однако глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что на самом деле оккупанты проводят информационную операцию, а сами готовят город к обороне.
25 октября в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что оккупанты обустраивают оборонительные позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области, в село Львово перебрасывают военнослужащих из числа мобилизованных граждан.
Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал в интервью Fox News, которое вышло 25 октября, что из-за ухудшения погодных условий продвижение ВСУ на юге замедлилось.
Вооруженные силы Украины на юге осуществляют активную оборону, но не теряют территории, сообщила 26 октября заместитель министра обороны Анна