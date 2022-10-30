Войска РФ снова пытались наступать в районе Бахмута и Авдеевки, украинские защитники отбили атаки – Генштаб

Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованной в Facebook 30 октября.

Оккупанты также не прекращают попыток наступать в на бахмутском и авдеевском направлениях, сказано в сообщении.

За последние сутки украинские защитники отбили атаки армии РФ в районе населенных пунктов Яковлевка, Бахмут, Бахмутское, Александрополь, Каменка, Авдеевка, Первомайское, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка Донецкой области.

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 26 октября говорил, что в районе Бахмута и Авдеевки идут самые жестокие бои. "Там сейчас больше всего видно безумие российского командования: изо дня в день в течение месяцев они гонят туда людей на смерть, сосредотачивают там максимальную мощность артиллерийских ударов. Все наши воины, которые держат позиции в этих направлениях в Донецкой области, просто герои", – подчеркивал он.

По оценке Института исследования войны, россияне добились ограниченного продвижения к украинскому опорному пункту в Бахмуте, но очень медленными темпами и с большими потерями. Россия фальсифицирует заявления о наступлении в районе Бахмута, чтобы изобразить свои успехи как минимум в одном секторе, считают аналитики.