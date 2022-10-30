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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Войска РФ снова пытались наступать в районе Бахмута и Авдеевки, украинские защитники отбили атаки – Генштаб

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Украинские защитники отбивают попытки врага атаковать
Украинские защитники отбивают попытки врага атаковать
Фото: 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців / Facebook

Российские оккупационные войска по состоянию на начало 249-х суток полномасштабного вторжения сосредоточились на сдерживании Сил обороны Украины на отдельных направлениях и пытаются удержать ранее захваченные территории.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованной в Facebook 30 октября. 

Оккупанты также не прекращают попыток наступать в на бахмутском и авдеевском направлениях, сказано в сообщении. 

За последние сутки украинские защитники отбили атаки армии РФ в районе населенных пунктов Яковлевка, Бахмут, Бахмутское, Александрополь, Каменка, Авдеевка, Первомайское, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка Донецкой области. 

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Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 26 октября говорил, что в районе Бахмута и Авдеевки идут самые жестокие бои. "Там сейчас больше всего видно безумие российского командования: изо дня в день в течение месяцев они гонят туда людей на смерть, сосредотачивают там максимальную мощность артиллерийских ударов. Все наши воины, которые держат позиции в этих направлениях в Донецкой области, просто герои", – подчеркивал  он. 

По оценке Института исследования войны, россияне добились ограниченного продвижения к украинскому опорному пункту в Бахмуте, но очень медленными темпами и с большими потерями. Россия фальсифицирует заявления о наступлении в районе Бахмута, чтобы изобразить свои успехи как минимум в одном секторе, считают аналитики. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Донецкая область, Генштаб ВСУ, Марьинка, Авдеевка, Красногоровка, наступление, война России против Украины, Новомихайловка, Бахмут
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