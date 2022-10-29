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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Путин пытается поднять авторитет Шойгу, не смотря на то, что мобилизация почти не помогла армии оккупантов– ISW

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Присутствие Шойгу в информационном пространстве зависит от одобрения Кремля, считают в ISW
Присутствие Шойгу в информационном пространстве зависит от одобрения Кремля, считают в ISW
Фото: ЕРА

Россия фальсифицирует заявления о наступлении в районе Бахмута (Донецкая область), чтобы изобразить свои успехи как минимум в одном секторе. Это происходит на фоне больших потерь оккупнтов на северо-востоке и юге Украины, об этом сообщает в оперативном анализе американский Институт исследования войны войны (ISW).

По данным экспертов института, россияне добились ограниченного продвижения к украинскому опорному пункту в Бахмуте, но очень медленными темпами и с большими потерями. При этом завершенная мобилизация в РФ не оказала решающего влияния на ее боевую мощь, пишут аналитики.

Направление Россией 41 тыс& плохо обученных военнослужащих в Украину, возможно, временно укрепило российские оборонительные линии, но резервисты еще не столкнулись с полной тяжестью крупного и подготовленного украинского контрнаступления, отмечают эксперты.

Они также считают, что президент РФ Владимир Путин пытается восстановить авторитет министра обороны Сергея Шойгу в российском информационном пространстве, чтобы уравновесить растущее влияние так называемой радикальной группы силовиков, критикующей минобороны.

Путин мог бы сам объявить об окончании мобилизации, а не на встрече с Шойгу, или мог бы поручить министру завершить неудачную мобилизацию самостоятельно. Их постановочная публичная встреча согласуется с недавним всплеском появления Шойгу в СМИ, отмечают в ISW.

Присутствие Шойгу в информационном пространстве зависит от одобрения Кремля, поскольку Путин может контролировать, когда Шойгу выступать публично. В то же время  враги Шойгу из силовых структур контролируют собственные каналы в Telegram и свободно общаются со СМИ.

Контекст:

21 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении "частичной" мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Глава минобороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время росСМИ писали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.

28 октября Шойгу заявил, что после завершения обучения на войну против Украины направлены 82 тыс. мобилизованных россиян. Он доложил Путину о завершении "частичной" мобилизации.

Теги: Владимир Путин, Донецкая область, Сергей Шойгу, мобилизация, армия РФ, война России против Украины, минобороны РФ, Бахмут, российские оккупанты
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