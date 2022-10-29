Путин пытается поднять авторитет Шойгу, не смотря на то, что мобилизация почти не помогла армии оккупантов– ISW

Присутствие Шойгу в информационном пространстве зависит от одобрения Кремля, считают в ISW Фото: ЕРА

По данным экспертов института, россияне добились ограниченного продвижения к украинскому опорному пункту в Бахмуте, но очень медленными темпами и с большими потерями. При этом завершенная мобилизация в РФ не оказала решающего влияния на ее боевую мощь, пишут аналитики.

Направление Россией 41 тыс& плохо обученных военнослужащих в Украину, возможно, временно укрепило российские оборонительные линии, но резервисты еще не столкнулись с полной тяжестью крупного и подготовленного украинского контрнаступления, отмечают эксперты.

Они также считают, что президент РФ Владимир Путин пытается восстановить авторитет министра обороны Сергея Шойгу в российском информационном пространстве, чтобы уравновесить растущее влияние так называемой радикальной группы силовиков, критикующей минобороны.

Путин мог бы сам объявить об окончании мобилизации, а не на встрече с Шойгу, или мог бы поручить министру завершить неудачную мобилизацию самостоятельно. Их постановочная публичная встреча согласуется с недавним всплеском появления Шойгу в СМИ, отмечают в ISW.

Присутствие Шойгу в информационном пространстве зависит от одобрения Кремля, поскольку Путин может контролировать, когда Шойгу выступать публично. В то же время враги Шойгу из силовых структур контролируют собственные каналы в Telegram и свободно общаются со СМИ.