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Шойгу доложил Путину о завершении "частичной" мобилизации в РФ и направлении на войну в Украину 82 тыс. призванных россиян

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Оповещение граждан РФ прекращено, отметил Шойгу
Оповещение граждан РФ прекращено, отметил Шойгу
Фото: kremlin.ru

После завершения обучения на войну против Украины направлены 82 тыс. мобилизованных россиян.

Об этом 28 октября на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил глава минобороны Сергей Шойгу. Видеозапись доклада Шойгу опубликована в Telegram Кремля.

"Более 41 тыс. действуют в составе подразделений, – отметил российский министр. – Отправку граждан, призванных по мобилизации, завершили сегодня. Оповещение граждан прекращено. Установленное… задание – 300 тыс. человек – выполнено".

По словам Шойгу, военные комиссариаты продолжат мероприятия по укомплектованию войск "только за счет приема добровольцев и кандидатов на прохождение военной службы по контракту".

Основное задействование мобилизованных россиян в зоне боевых действий ожидается через полторы-две недели, заявили в Генштабе ВСУ 27 октября.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

21 сентября Путин в видеообращении заявил, что подписал указ об объявлении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время росСМИ писали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.

По данным Шойгу, на 4 октября российскую армию уже пополнили более 200 тыс. мобилизованных. В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины отметили, что Шойгу завысил цифру. В то же время, по данным Forbes, с 21 сентября по 4 октября около 700 тыс. человек бежали из РФ, спасаясь от мобилизации.

Путин 14 октября сообщил, что в РФ мобилизовано уже 222 тыс. человек, из которых 16 тыс. уже воюют в Украине. Он пообещал, что мобилизация завершится через две недели.

Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки. Первые мобилизованные оккупанты уже сдались в плен в Украине. По данным советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича, российские мобилизованные массово гибнут в Херсонской области. Они уже прибыли в Запорожскую область.

Теги: Россия, Владимир Путин, Кремль, Сергей Шойгу, мобилизация, добровольцы, война России против Украины, минобороны РФ, президент, доклад, встреча, российские оккупанты
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