Шойгу доложил Путину о завершении "частичной" мобилизации в РФ и направлении на войну в Украину 82 тыс. призванных россиян

Об этом 28 октября на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил глава минобороны Сергей Шойгу. Видеозапись доклада Шойгу опубликована в Telegram Кремля.

"Более 41 тыс. действуют в составе подразделений, – отметил российский министр. – Отправку граждан, призванных по мобилизации, завершили сегодня. Оповещение граждан прекращено. Установленное… задание – 300 тыс. человек – выполнено".

По словам Шойгу, военные комиссариаты продолжат мероприятия по укомплектованию войск "только за счет приема добровольцев и кандидатов на прохождение военной службы по контракту".

Основное задействование мобилизованных россиян в зоне боевых действий ожидается через полторы-две недели, заявили в Генштабе ВСУ 27 октября.

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