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Госдума РФ приняла закон о мобилизации россиян с судимостями за тяжкие преступления

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Документ Дума приняла в третьем чтении
Документ Дума приняла в третьем чтении
Фото: EPA

Государственная дума России приняла в окончательном, третьем чтении закон, который позволяет мобилизовать граждан с рядом непогашенных судимостей. Об этом 27 октября сообщил "Коммерсант".

Издание перечислило 15 видов преступлений, осужденные по которым не будут призваны в рамках мобилизации.

В частности, документ не позволяет мобилизовать людей с судимостями за шпионаж, госизмену, совершение терактов, захват заложников и даже "угон судна воздушного и водного транспорта либо железнодорожного состава".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

21 сентября президент РФ Владимир Путин в видеообращении заявил, что подписал указ об объявлении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время росСМИ писали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.

По данным Шойгу, на 4 октября российскую армию уже пополнили более 200 тыс. мобилизованных. В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины отметили, что Шойгу завысил цифру. В то же время, по данным Forbes, с 21 сентября по 4 октября около 700 тыс. человек бежали из РФ, спасаясь от мобилизации.

Путин 14 октября сообщил, что в РФ мобилизовано уже 222 тыс. человек, из которых 16 тыс. уже воюют в Украине. Он пообещал, что мобилизация завершится через две недели.

В Генштабе ВСУ заявили 27 октября, что на практике мобилизация в России продолжается.

Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки. Первые мобилизованные оккупанты уже сдались в плен в Украине. По данным советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича, российские мобилизованные массово гибнут в Херсонской области. Они уже прибыли в Запорожскую область.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, война, Госдума, заложники, мобилизация, госизмена, российская агрессия, война России против Украины, захват заложников
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