ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский о "завершении" мобилизации в РФ: Скоро России может понадобиться новая волна отправки людей на войну

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский: Мобилизованные настолько плохо подготовлены и экипированы, настолько грубо применяются командованием, что уже скоро России может понадобиться и новая волна
Зеленский: Мобилизованные настолько плохо подготовлены и экипированы, настолько грубо применяются командованием, что уже скоро России может понадобиться и новая волна
Фото: president.gov.ua

Нынешняя волна мобилизации в РФ, о завершении которой было объявлено 28 октября, на самом деле не последняя, считает президент Украины Владимир Зеленский. Об этом он сказал в обращении, опубликованном Офисом президента.

Президент отметил, что провел несколько совещаний с военными по поводу текущей ситуации на передовой.

"Сегодня у врага отчитываются о якобы завершении их мобилизации... О якобы ненужности новых волн отправки граждан России на фронт. Мы ощущаем на передовой совсем другое. Хотя Россия и пытается усилить давление на наши позиции, используя мобилизованных, но они настолько плохо подготовлены и экипированы, настолько грубо применяются командованием, что позволяет предположить, что уже скоро России может понадобиться и новая волна отправки людей на войну", – сказал Зеленский.

По его словам, Украина готовится к тому, что нынешнее российское руководство будет искать новые возможности продолжать войну, "в том числе и благодаря своим сообщникам в Иране".

"Поэтому ежедневно работаем с партнерами для того, чтобы усилить нашу противовоздушную оборону, другие наши оборонные возможности", – добавил президент.

Контекст:

21 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Глава минобороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время росСМИ писали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.

Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки. Первые мобилизованные оккупанты уже сдались в плен в Украине. По данным советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича, российские мобилизованные массово гибнут в Херсонской области. Кроме того, они уже прибыли в Запорожскую область.

Основное задействование мобилизованных россиян в зоне боевых действий ожидается через полторы-две недели, заявили в Генштабе ВСУ 27 октября.

Теги: Россия, мобилизация, Владимир Зеленский, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Остапчук ответил на вопрос о разводе со своей второй женой
Остапчук ответил на вопрос о разводе со своей второй женой
Уэст восхищался лидером нацистской Германии и хотел назвать свой альбом в его честь – CNN
Уэст восхищался лидером нацистской Германии и хотел назвать свой альбом в его честь – CNN
"Это история украинской семьи в деревне, оккупированной российскими солдатами". Роднянский в США снимет фильм о нападении РФ на Украину
"Это история украинской семьи в деревне, оккупированной российскими солдатами". Роднянский в США снимет фильм о нападении РФ на Украину
Жена Тигипко, мать троих детей, снялась в корсете, имитирующем тело без одежды
Жена Тигипко, мать троих детей, снялась в корсете, имитирующем тело без одежды
Звезду фильма "Девятая рота" признали виновным в "дискредитации" армии РФ
Звезду фильма "Девятая рота" признали виновным в "дискредитации" армии РФ
20-летняя Иващенко похвасталась фигурой в купальнике
20-летняя Иващенко похвасталась фигурой в купальнике
Кэти Перри отреагировала на конфуз со "сломанным" глазом
Кэти Перри отреагировала на конфуз со "сломанным" глазом
Арестович о последнем выступлении Путина: Мертвые хоронят своих мертвецов. Придет очередь, и похоронят самих себя
Арестович о последнем выступлении Путина: Мертвые хоронят своих мертвецов. Придет очередь, и похоронят самих себя
  Рианна после шестилетней паузы презентовала новую песню. Она стала саундтреком к фильму "Черная Пантера: Ваканда навсегда". Видео
  Рианна после шестилетней паузы презентовала новую песню. Она стала саундтреком к фильму "Черная Пантера: Ваканда навсегда". Видео
40-летний Яма, переехавший в США, в тренировочном зале заявил, что работает на победу
40-летний Яма, переехавший в США, в тренировочном зале заявил, что работает на победу
"Губки для поцелуев". Бех-Романчук с ярким макияжем восхитила новым образом
"Губки для поцелуев". Бех-Романчук с ярким макияжем восхитила новым образом
"Ани Лорак упустила свое счастье". Налчаджиоглу перед камерой потрогал бюст своей новой избранницы
"Ани Лорак упустила свое счастье". Налчаджиоглу перед камерой потрогал бюст своей новой избранницы
Проживающая в Монако Свитолина показала прогулку с новорожденной дочерью
Проживающая в Монако Свитолина показала прогулку с новорожденной дочерью
Боржемская рассказала, почему не увезла детей в Европу
Боржемская рассказала, почему не увезла детей в Европу
"Три дня без алкоголя". Полякова рассказала, что чувствует
"Три дня без алкоголя". Полякова рассказала, что чувствует
"Ножки супер", "Такая уж красавица". Тина Кароль снялась в полный рост в декольтированном платье с перьями
"Ножки супер", "Такая уж красавица". Тина Кароль снялась в полный рост в декольтированном платье с перьями
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Получилось обосраться", "Можете больше не гадать насчет болезни плешивого". В сети высмеяли Путина после слов об отношениях РФ с Западом (689086)
2
"Меган Фокс нервно курит". 33-летняя Мишина снялась в ультрамини и ботфортах на полу (135254)
3
Разработчики заявили, что из-за голоса Арестовича пользователи начали удалять приложение "Воздушная тревога" (128704)
4
Яковина о побеге Собчак: Эта история гораздо проще. Спектакль устроили по ее просьбе, чтобы выглядело так, будто за ней охотится лично Путин (91782)
5
38-летний Остапчук после двух лет брака развелся со второй женой – СМИ (65823)
6
"Ну, а как больно ударить?" Кондратюк прокомментировал санкции СНБО против Ани Лорак, Повалий, Тодоренко (44169)
7
"Горячая, красивая и сексуальная". В сети показали, как Рианна в откровенных трусах станцевала тверк (39762)
8
"Давай, лентяй. Если не придешь, потащим". Жена командира полка "Азов" Прокопенко обратилась к подписчикам накануне благотворительного забега (38074)
 
 
 
 