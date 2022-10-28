Зеленский о "завершении" мобилизации в РФ: Скоро России может понадобиться новая волна отправки людей на войну

Зеленский: Мобилизованные настолько плохо подготовлены и экипированы, настолько грубо применяются командованием, что уже скоро России может понадобиться и новая волна Фото: president.gov.ua

Президент отметил, что провел несколько совещаний с военными по поводу текущей ситуации на передовой.

"Сегодня у врага отчитываются о якобы завершении их мобилизации... О якобы ненужности новых волн отправки граждан России на фронт. Мы ощущаем на передовой совсем другое. Хотя Россия и пытается усилить давление на наши позиции, используя мобилизованных, но они настолько плохо подготовлены и экипированы, настолько грубо применяются командованием, что позволяет предположить, что уже скоро России может понадобиться и новая волна отправки людей на войну", – сказал Зеленский.

По его словам, Украина готовится к тому, что нынешнее российское руководство будет искать новые возможности продолжать войну, "в том числе и благодаря своим сообщникам в Иране".

"Поэтому ежедневно работаем с партнерами для того, чтобы усилить нашу противовоздушную оборону, другие наши оборонные возможности", – добавил президент.