Зеленский о "завершении" мобилизации в РФ: Скоро России может понадобиться новая волна отправки людей на войну

Президент отметил, что провел несколько совещаний с военными по поводу текущей ситуации на передовой.
"Сегодня у врага отчитываются о якобы завершении их мобилизации... О якобы ненужности новых волн отправки граждан России на фронт. Мы ощущаем на передовой совсем другое. Хотя Россия и пытается усилить давление на наши позиции, используя мобилизованных, но они настолько плохо подготовлены и экипированы, настолько грубо применяются командованием, что позволяет предположить, что уже скоро России может понадобиться и новая волна отправки людей на войну", – сказал Зеленский.
По его словам, Украина готовится к тому, что нынешнее российское руководство будет искать новые возможности продолжать войну, "в том числе и благодаря своим сообщникам в Иране".
"Поэтому ежедневно работаем с партнерами для того, чтобы усилить нашу противовоздушную оборону, другие наши оборонные возможности", – добавил президент.
21 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Глава минобороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время росСМИ писали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.
Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки. Первые мобилизованные оккупанты уже сдались в плен в Украине. По данным советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича, российские мобилизованные массово гибнут в Херсонской области. Кроме того, они уже прибыли в Запорожскую область.
Основное задействование мобилизованных россиян в зоне боевых действий ожидается через полторы-две недели, заявили в Генштабе ВСУ 27 октября.