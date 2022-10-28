В британской разведке заявили, что оккупанты в Украине повсеместно перешли к обороне из-за недостатка живой силы

Российские оккупанты потеряли потенциал для наступательных действий и перешли к обороне, отмечают в британской разведке Фото: EPA

Британская разведка отмечает, что Россия усилила некоторые свои подразделения в Херсонской области к западу от Днепра мобилизованными резервистами, но это происходило из-за крайне низкого уровня укомплектованности личного состава.

Как уточняется в обзоре британского военного ведомства, в сентябре 2022 года российские офицеры описывали роты на херсонском направлении как состоящие из шести-восьми человек каждая. При этом роты должны разворачиваться из примерно 100 человек личного состава.

(2/6) In September 2022, Russian officers described companies in the Kherson sector as consisting of between six and eight men each. Companies should deploy with around 100 personnel. — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) October 28, 2022

"За последние шесть недель наблюдается четкий переход российских сухопутных войск к долгосрочной оборонительной позиции на большинстве участков линии фронта в Украине. Это, вероятно, связано с более реалистичной оценкой того, что крайне недоукомплектованные, плохо подготовленные силы в Украине пока способны только к оборонительным операциям", – отмечает британская разведка.

(4/6) This is likely due to a more realistic assessment that the severely undermanned, poorly trained force in Ukraine is currently only capable of defensive operations. — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) October 28, 2022

Однако, подчеркивают эксперты минобороны Великобритании, даже если России удастся закрепить долгосрочные оборонительные рубежи в Украине, ее оперативный план будет оставаться уязвимым.

"Чтобы вернуть себе инициативу, ей необходимо будет восстановить более качественные, мобильные силы, способные динамично противодействовать украинским прорывам и проводить собственные широкомасштабные наступательные операции", – резюмируют в минобороны Великобритании.