В британской разведке заявили, что оккупанты в Украине повсеместно перешли к обороне из-за недостатка живой силы

Британская разведка отмечает, что Россия усилила некоторые свои подразделения в Херсонской области к западу от Днепра мобилизованными резервистами, но это происходило из-за крайне низкого уровня укомплектованности личного состава.
Как уточняется в обзоре британского военного ведомства, в сентябре 2022 года российские офицеры описывали роты на херсонском направлении как состоящие из шести-восьми человек каждая. При этом роты должны разворачиваться из примерно 100 человек личного состава.
(2/6) In September 2022, Russian officers described companies in the Kherson sector as consisting of between six and eight men each. Companies should deploy with around 100 personnel.— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) October 28, 2022
"За последние шесть недель наблюдается четкий переход российских сухопутных войск к долгосрочной оборонительной позиции на большинстве участков линии фронта в Украине. Это, вероятно, связано с более реалистичной оценкой того, что крайне недоукомплектованные, плохо подготовленные силы в Украине пока способны только к оборонительным операциям", – отмечает британская разведка.
(4/6) This is likely due to a more realistic assessment that the severely undermanned, poorly trained force in Ukraine is currently only capable of defensive operations.— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) October 28, 2022
Однако, подчеркивают эксперты минобороны Великобритании, даже если России удастся закрепить долгосрочные оборонительные рубежи в Украине, ее оперативный план будет оставаться уязвимым.
"Чтобы вернуть себе инициативу, ей необходимо будет восстановить более качественные, мобильные силы, способные динамично противодействовать украинским прорывам и проводить собственные широкомасштабные наступательные операции", – резюмируют в минобороны Великобритании.
(6/6) To regain the initiative, it will need to regenerate higher quality, mobile forces which are capable of dynamically countering Ukrainian breakthroughs and conducting their own large-scale offensive operations.— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) October 28, 2022
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.
Освобождение Херсона президент Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.
29 августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. По официальным данным на 24 октября, украинские военные освободили в регионе более 90 населенных пунктов.
18 октября командующий российскими войсками в войне против Украины Сергей Суровикин заявил о "непростой военно-тактической ситуации" на южной части фронта, а представители оккупационной "администрации Херсонской области" призвали местное население эвакуироваться.
В Херсонском облсовете заявляли, что российские оккупанты начали убегать из Херсона. Однако глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что на самом деле оккупанты проводят информационную операцию, а сами готовят город к обороне. Зеленский назвал слухи о бегстве россиян из Херсона "информационной операцией".
25 октября в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что оккупанты обустраивают оборонительные позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области, в село Львово перебрасывают военнослужащих из числа мобилизованных граждан.
Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал в интервью Fox News, которое вышло 25 октября, что из-за ухудшения погодных условий продвижение ВСУ на юге замедлилось.
Вооруженные силы Украины на юге осуществляют активную оборону, но не теряют территории, сообщила 26 октября заместитель министра обороны Анна Маляр.
Российские войска, несмотря на постоянный огневой контроль ВСУ, создали в Херсонской области укрепленные рубежи обороны и перебросили туда в том числе элитные подразделения, рассказала 26 октября начальник объединенного пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк. Вероятно, они получили приказ держать Херсон до последнего, добавила она.