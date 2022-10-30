За сутки войска РФ нанесли по Украине 28 ракетных и авиаударов, украинская авиация нанесла по врагу 32 удара – Генштаб

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ, опубликованной утром 30 октября в Facebook.

"От этой этой преступной деятельности [оккупантов] пострадали районы более 45 населенных пунктов. Среди них – Славянск и Северск Донецкой области, Запорожье, а также Новоалександровка Херсонской области", – подчеркнули в Генштабе.

Украинская авиация нанесла по российским позициям за последние сутки 32 удара.

"Из них 23 – по районам сосредоточения вооружения и военной техники, три – по взводным опорным пунктам, а также шесть – по позициям противовоздушной обороны противника. Воины украинской противовоздушной обороны сбили ракету "Искандер-К" и два вражеских БПЛА "Орлан -10". Подразделения ракетных войск и артиллерии за текущие сутки поразили шесть районов сосредоточения вооружения и военной техники, три склада боеприпасов, два средства противовоздушной обороны и девять других важных военных объектов противника", – добавили в Генштабе.