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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За сутки войска РФ нанесли по Украине 28 ракетных и авиаударов, украинская авиация нанесла по врагу 32 удара – Генштаб

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Украинская авиация атаковала взводные и опорные пункты россиян, склады боеприпасов и позиции ПВО
Украинская авиация атаковала взводные и опорные пункты россиян, склады боеприпасов и позиции ПВО
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

Российские оккупационные войска обстреливают позиции Вооруженных сил по линии столкновения и продолжают атаковать критическую инфраструктуру Украины и дома мирных граждан, только за последние сути захватчики нанесли по Украине пять ракетных и 23 авиационных удара, еще около 100 – из реактивныз систем залпового огня.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ, опубликованной утром 30 октября в Facebook.

"От этой этой преступной деятельности [оккупантов] пострадали районы более 45 населенных пунктов. Среди них – Славянск и Северск Донецкой области, Запорожье, а также Новоалександровка Херсонской области", – подчеркнули в Генштабе. 

Украинская авиация нанесла по российским позициям за последние сутки 32 удара. 

"Из них 23 – по районам сосредоточения вооружения и военной техники, три – по взводным опорным пунктам, а также шесть – по позициям противовоздушной обороны противника. Воины украинской противовоздушной обороны сбили ракету "Искандер-К" и два вражеских БПЛА "Орлан -10". Подразделения ракетных войск и артиллерии за текущие сутки поразили шесть районов сосредоточения вооружения и военной техники, три склада боеприпасов, два средства противовоздушной обороны и девять других важных военных объектов противника", – добавили в Генштабе.  

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0zv8DKie5sxneurNRtNYcszJfnkpYjqaGMuSNqtqb8HTrwAf73PnFajfr19U5EiEpl

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Запорожье, Славянск, авиация, боеприпасы, артиллерия, ВСУ, обстрелы, авиаудар, война России против Украины, ракеты, Новоалександровка, инфраструктура
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