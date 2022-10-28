СБУ задержала в Николаеве шпионку, собиравшую информацию о местах базирования украинских боевых самолетов

Женщина из Николаева передавала врагу локации стратегически важной критической инфраструктуры и данные о базировании ВСУ Фото: ssu.gov.ua

Женщина, подчеркнули в спецслужбе, собирала для оккупантов разведданные о местах базирования и перемещения подразделений ВСУ, в том числе о местах дислокации воздушной военной техники на территории Николаевской области.

Также она разведывала для врага локации стратегически важной критической инфраструктуры на территории региона.

"Полученные сведения оккупанты использовали для подготовки прицельных ракетных ударов по украинским объектам", – сказано в сообщении.

Отмечается, что сотрудники СБУ сработали на опережение и задержали злоумышленницу на попытке передачи врагу разведывательной информации, предотвратив реализацию вражеских планов.

В СБУ установили, что спецслужбы России завербовали жительницу Николаева уже после начала полномасштабного вторжения. В поле зрения агрессоров она попала из-за своих прокремлевских взглядов, которые неоднократно выражала среди окружающих.

"Для коммуникации с российским куратором использовала анонимные мессенджеры, а передачу закрытых данных осуществляла в виде электронных фото с описанием местности. Во время обысков по месту жительства фигурантки правоохранители обнаружили средства связи с доказательствами конспиративной переписки с врагом", – рассказали в украинской спецслужбе.

В настоящее время задержанной сообщили о подозрении. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.