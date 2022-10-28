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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ задержала в Николаеве шпионку, собиравшую информацию о местах базирования украинских боевых самолетов

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Женщина из Николаева передавала врагу локации стратегически важной критической инфраструктуры и данные о базировании ВСУ
Женщина из Николаева передавала врагу локации стратегически важной критической инфраструктуры и данные о базировании ВСУ
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины задержала в Николаеве российского агента, которая собирала разведывательные данные о силах обороны ВСУ в прифронтовых районах и передавала их врагу. Об этом 28 октября сообщает пресс-служба СБУ.

Женщина, подчеркнули в спецслужбе, собирала для оккупантов разведданные о местах базирования и перемещения подразделений ВСУ, в том числе о местах дислокации воздушной военной техники на территории Николаевской области.

Также она разведывала для врага локации стратегически важной критической инфраструктуры на территории региона.

"Полученные сведения оккупанты использовали для подготовки прицельных ракетных ударов по украинским объектам", – сказано в сообщении.

Отмечается, что сотрудники СБУ сработали на опережение и задержали злоумышленницу на попытке передачи врагу разведывательной информации, предотвратив реализацию вражеских планов.

В СБУ установили, что спецслужбы России завербовали жительницу Николаева уже после начала полномасштабного вторжения. В поле зрения агрессоров она попала из-за своих прокремлевских взглядов, которые неоднократно выражала среди окружающих.

"Для коммуникации с российским куратором использовала анонимные мессенджеры, а передачу закрытых данных осуществляла в виде электронных фото с описанием местности. Во время обысков по месту жительства фигурантки правоохранители обнаружили средства связи с доказательствами конспиративной переписки с врагом", – рассказали в украинской спецслужбе.

В настоящее время задержанной сообщили о подозрении. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Контекст:

Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая регион подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.

Россияне контролируют около 5% населенных пунктов Николаевской области, сообщили в обладминистрации 5 августа.

Оккупанты с начала полномасштабной войны повредили обстрелами 10 тыс. гражданских объектов Николаевской области, говорили в ОВА 21 августа.

17 октября Александр Сенкевич заявил, что оккупанты накануне вечером атаковали Николаев с помощью дронов-камикадзе. Три дрона попали в объект промышленной инфраструктуры, там загорелись резервуары с подсолнечным маслом.

Теги: Россия, СБУ, Украина, Николаев, шпионаж, самолет, авиация, Вооруженные силы Украины, Николаевская область, самолеты, ВСУ, обстрелы, страна-агрессор, российская агрессия, спецслужбы, война России против Украины, Служба безопасности Украины, деоккупация
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