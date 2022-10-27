Сотрудник одной из украинских ТЭС передавал врагу координаты для обстрелов, он задержан – СБУ

"Буквально на днях задержан один из сотрудников одной ТЭС, который занимался якобы ремонтом. На самом деле он передавал врагу данные относительно актуальных координат энергетических объектов, а потом собирал результаты обстрелов и передавал оккупантам", – сказал он.

Глава СБУ отметил, что задержанный уже дает обличительные показания.

"В целом каждое место, где расположены наши мощности, постоянно отрабатывается в рамках контрдиверсионных и антитеррористических мероприятий. Что это значит? Берется конкретная локация, входят силы Службы безопасности Украины, Нацполиции, Нацгвардии и путем такого поэтапного пересева мы находим тех, кто потенциально готов работать с врагом", – объяснил Малюк.

По его словам, "как правило, находятся и те, кто уже реально работает" на врага.

"Контрразведывательным обеспечением объектов критической инфраструктуры, в том числе объектов энергетики, сейчас занимается Главное управление "І" СБУ", – подчеркнул Малюк.

Война России против Украины. Главное (обновляется)