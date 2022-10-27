Малюк: Очистка СБУ от "кротов" и предателей – один из главных приоритетов сегодня

Малюк: Прежде всего – идет самоочищение службы. Это очень важно, особенно во время войны Фото: ssu.gov.ua

"Прежде всего – идет самоочищение службы. Это очень важно, особенно во время войны. Так что делаем для этого все возможное. Из знаковых примеров – задержание агентов, так называемых "кротов", в рядах СБУ", – отметил он.

Среди самых знаковых "кротов" Малюк назвал бывшего главу управления СБУ в Крыму Олега Кулинича и руководителя Харьковского института подготовки юридических кадров Юрия Рябуху.

"Есть другие задержанные, в том числе сотрудник аналитического подразделения Харьковского управления, который передавал врагу информацию. Если не обнаружить этих крыс на нашем борту, то все наши дальнейшие операции по отношению к врагу обречены на провал. Поэтому на этом мы делаем очень большой упор", – сказал Малюк.

И.о. главы СБУ отметил, что сегодня подразделение внутренней безопасности полностью переформатировано и выполняет именно такие контрразведывательные задачи.

"Говорю откровенно – я вхожу в состав всех оперативно-следственных групп, Кулинича разрабатывал сам, докладывал президенту и лично задерживал", – добавил он.