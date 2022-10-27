"Россияне вообще далеки от реальности". И.о. главы СБУ Малюк – о расследовании взрыва на Крымском мосту

"О том псевдоследствии, которое они ведут по поводу инцидента на Крымском мосту. В своем "расследовании" они пришли к тому, что к подрыву моста якобы причастен мой коллега по силовому блоку Кирилл Буданов и ГУР Минобороны в целом. Я уверяю вас, что это не так. И мы понимаем, что россияне вообще далеки от реальности", – заявил Малюк.
На вопрос о причастности СБУ к взрывам и "самоликвидации" коллаборантов на оккупированных территориях он ответил так: "Просто мы, украинцы, очень любим "бавовну"… Даже в моем кабинете она стоит в вазе. Но разве мы виноваты, что русские не умеют с ней обращаться правильно?"
"На временно оккупированных территориях то там, то там что-то взрывается. Кто-то пьет некачественный кофе, кто-то некачественным горючим заправляется. Понятно, что происходят некоторые процессы. А на Крымском мосту, наверное, не тем горючим заправился какой-нибудь грузовой автомобиль, и [россияне] имеют то, что имеют", – добавил он.
Малюк сказал, что не может "раскрыть карты" и сообщить, как происходят такие инциденты, поскольку это может подвергнуть опасности патриотов.
"Всему свое время – после победы подробно поговорим", – добавил он.
Крымский мост через Керченский пролив, соединяющий украинский Крым и Краснодарский край России, оккупанты начали строить после аннексии полуострова. Автомобильное движение по нему было открыто в 2018 году, железнодорожное – в 2019-м. Украинские власти назвали мост угрозой национальной безопасности. Украина и западные страны ввели санкции против причастных к строительству моста физических и юридических лиц.
Утром 8 октября 2022 года стало известно, что в Керчи слышали взрыв, а на железнодорожном полотне Крымского моста произошел сильный пожар. В РФ заявили, что на мосту взорвался грузовик, в результате чего загорелись цистерны с топливом.
Представители власти в Украине комментировали факт взрыва и пожара на мосту, но не подтверждали причастности к этому Украины. Так, Минобороны Украины, комментируя разрушение моста, напомнило о крейсере "Москва", который потопили украинские защитники. Служба безопасности Украины отреагировала стихами о том, что в Крыму "соловей СБУ зустрічає". "Мы это не комментируем. Роль СБУ или любого государственного органа Украины в "бавовні" будем комментировать после нашей окончательной победы", – добавил спикер СБУ Артем Дехтяренко.
12 октября ФСБ России обвинила в подрыве Крымского моста сотрудников Главного управления разведки Министерства обороны Украины и его руководителя Буданова. Ведомство заявило, что в организации взрыва якобы принимали участие граждане Украины, Грузии и Армении, и сообщило о задержании восьми человек.
Буданов ответил, что не воспринимает всерьез такие обвинения. "Скажу другое: Крымский мост – это символ, который будет разрушен. Когда вернется Крым, этот мост перестанет существовать. Эта транспортная артерия действительно никому не нужна", – заявил начальник ГУР.