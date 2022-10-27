"Россияне вообще далеки от реальности". И.о. главы СБУ Малюк – о расследовании взрыва на Крымском мосту

Малюк: Мы, украинцы, очень любим "бавовну"… Даже в моем кабинете она стоит в вазе. Но разве мы виноваты, что русские не умеют с ней обращаться правильно? Фото: Служба безпеки України / Facebook

"О том псевдоследствии, которое они ведут по поводу инцидента на Крымском мосту. В своем "расследовании" они пришли к тому, что к подрыву моста якобы причастен мой коллега по силовому блоку Кирилл Буданов и ГУР Минобороны в целом. Я уверяю вас, что это не так. И мы понимаем, что россияне вообще далеки от реальности", – заявил Малюк.

На вопрос о причастности СБУ к взрывам и "самоликвидации" коллаборантов на оккупированных территориях он ответил так: "Просто мы, украинцы, очень любим "бавовну"… Даже в моем кабинете она стоит в вазе. Но разве мы виноваты, что русские не умеют с ней обращаться правильно?"

"На временно оккупированных территориях то там, то там что-то взрывается. Кто-то пьет некачественный кофе, кто-то некачественным горючим заправляется. Понятно, что происходят некоторые процессы. А на Крымском мосту, наверное, не тем горючим заправился какой-нибудь грузовой автомобиль, и [россияне] имеют то, что имеют", – добавил он.

Малюк сказал, что не может "раскрыть карты" и сообщить, как происходят такие инциденты, поскольку это может подвергнуть опасности патриотов.

"Всему свое время – после победы подробно поговорим", – добавил он.