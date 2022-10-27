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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ внедрялась в ФСБ, чтобы задержать экс-начальника крымского управления – Малюк

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Кулинича задержали в середине июля
Кулинича задержали в середине июля
Фото: STERNENKO / Telegram

Служба безопасности Украины внедрилась в ряды ФСБ, чтобы задержать бывшего начальника управления СБУ в Крыму Олега Кулинича. Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" рассказал и.о. главы спецслужбы Василий Малюк.

"Службой проведена беспрецедентная филигранная разработка и последующая реализация, осуществлено агентурно-техническое проникновение в ряды ФСБ. Мы извлекли все файлы, где он реально докладывал в Москву информацию, в том числе и секретную, о ситуации в нашей стране, в службе, как они пытались влиять на всевозможные процессы", – рассказал он.

Детали дела он не стал разглашать, так как все еще идет следствие.

Руководитель СБУ напомнил, что был задержан также руководитель Харьковского института подготовки юридических кадров, который был не просто агентом, а резидентом – у него на связи были другие персоны. Малюк сообщил о задержании сотрудника аналитического подразделения Харьковского управления, которое передавало врагу информацию.

"Идет самоочищение Службы. Это очень важно, особенно во время войны. Так что делаем для этого все возможное. Мы сегодня находим все позорные явления в самой Службе, локализуем их. Это чувствует весь личный состав, знает руководство государства. И я надеюсь, что народ Украины это чувствует также", – отметил Малюк. – Если не выявить этих крыс, то все наши дальнейшие операции относительно врага обречены на провал. Поэтому на этом мы делаем очень большой упор. Сегодня подразделение внутренней безопасности полностью переформатировано и выполняет именно такие контрразведывательные задачи.

Контекст:

16 июля стало известно о задержании бывшего начальника управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым Олега Кулинича, который был уволен с должности в марте этого года.

Кулиничу сообщили о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней); ч. 1 ст. 111 (государственная измена); ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 114 (пособничество в передаче иностранному государству сведений, составляющих государственную тайну).

Нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский в апреле 2021 года заявлял, что обратился в Минюст, профильный комитет Рады, ГБР и к президенту с просьбой проверить и дать оценку информации, согласно которой Кулинич с 1989-го по 1994 год обучался в Высшей школе КГБ СССР и Академии ФСБ РФ, а также проходил воинскую службу в органах контрразведки России. По словам Бужанского, тогда ему "написали, что все в порядке".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: СБУ, Крым, Украина, Олег Кулинич, война России против Украины, задержание
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