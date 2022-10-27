СБУ внедрялась в ФСБ, чтобы задержать экс-начальника крымского управления – Малюк

"Службой проведена беспрецедентная филигранная разработка и последующая реализация, осуществлено агентурно-техническое проникновение в ряды ФСБ. Мы извлекли все файлы, где он реально докладывал в Москву информацию, в том числе и секретную, о ситуации в нашей стране, в службе, как они пытались влиять на всевозможные процессы", – рассказал он.

Детали дела он не стал разглашать, так как все еще идет следствие.

Руководитель СБУ напомнил, что был задержан также руководитель Харьковского института подготовки юридических кадров, который был не просто агентом, а резидентом – у него на связи были другие персоны. Малюк сообщил о задержании сотрудника аналитического подразделения Харьковского управления, которое передавало врагу информацию.

"Идет самоочищение Службы. Это очень важно, особенно во время войны. Так что делаем для этого все возможное. Мы сегодня находим все позорные явления в самой Службе, локализуем их. Это чувствует весь личный состав, знает руководство государства. И я надеюсь, что народ Украины это чувствует также", – отметил Малюк. – Если не выявить этих крыс, то все наши дальнейшие операции относительно врага обречены на провал. Поэтому на этом мы делаем очень большой упор. Сегодня подразделение внутренней безопасности полностью переформатировано и выполняет именно такие контрразведывательные задачи.