СБУ уже вручила представителям УПЦ МП 33 подозрения в работе на Россию

В СБУ считают, что УПЦ МП представляет угрозу для Украины Фото: depositphotos.com

По его словам УПЦ МП представляет угрозу, но СБУ может повлиять и своевременно задокументировать ее.

"Понятно, что эта среда является идеальным полем для функционирования вражеской резидентуры. Поэтому это направление мы отрабатываем качественно", – добавил он.

Малюк напомнил, что недавно в Винницкой области был задержан один "священнослужитель", который является одногруппником патриарха Русской православной церкви Кирилла (в миру – Владимира Гундяева) и постоянно коммуницировал с ФСБ. Спецслужба нашла подтверждающие материалы, в том числе переписку в мессенджерах.

"Если же взять период с начала войны, то мы открыли 23 уголовных производства по таким персонажам, уже есть 33 подозреваемых – от классических агентов сбора глубинной информации до банальных корректировщиков огня в рясах", – сообщил он.