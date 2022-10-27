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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ уже вручила представителям УПЦ МП 33 подозрения в работе на Россию

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В СБУ считают, что УПЦ МП представляет угрозу для Украины
В СБУ считают, что УПЦ МП представляет угрозу для Украины
Фото: depositphotos.com

С начала полномасштабной войны СБУ открыла 23 уголовных производства в отношении священников УПЦ МП. Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" рассказал и.о. главы СБУ Василий Малюк.

По его словам УПЦ МП представляет угрозу, но СБУ может повлиять и своевременно задокументировать ее.

"Понятно, что эта среда является идеальным полем для функционирования вражеской резидентуры. Поэтому это направление мы отрабатываем качественно", – добавил он.

Малюк напомнил, что недавно в Винницкой области был задержан один "священнослужитель", который является одногруппником патриарха Русской православной церкви Кирилла (в миру – Владимира Гундяева) и постоянно коммуницировал с ФСБ. Спецслужба нашла подтверждающие материалы, в том числе переписку в мессенджерах.

"Если же взять период с начала войны, то мы открыли 23 уголовных производства по таким персонажам, уже есть 33 подозреваемых – от классических агентов сбора глубинной информации до банальных корректировщиков огня в рясах", – сообщил он.

Контекст:

УПЦ МП – часть Русской православной церкви (РПЦ), она официально имеет статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии".

На соборе 27 мая УПЦ МП заявила о своей независимости (внесла изменения в устав) и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, который поддержал вторжение РФ в Украину, однако не осудила его. В Православной церкви Украины считают, что изменение устава – это "попытка скрыть то, что УПЦ остается в юрисдикции Московского патриархата".

По результатам соцопроса Киевского международного института социологии, опубликованного 5 августа, в Украине 72% граждан считают себя православными. Причем большинство относят себя к Православной церкви Украины.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, СБУ, Украина, УПЦ МП, война России против Украины, Василий Малюк
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