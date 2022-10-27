СБУ уже вручила представителям УПЦ МП 33 подозрения в работе на Россию

По его словам УПЦ МП представляет угрозу, но СБУ может повлиять и своевременно задокументировать ее.
"Понятно, что эта среда является идеальным полем для функционирования вражеской резидентуры. Поэтому это направление мы отрабатываем качественно", – добавил он.
Малюк напомнил, что недавно в Винницкой области был задержан один "священнослужитель", который является одногруппником патриарха Русской православной церкви Кирилла (в миру – Владимира Гундяева) и постоянно коммуницировал с ФСБ. Спецслужба нашла подтверждающие материалы, в том числе переписку в мессенджерах.
"Если же взять период с начала войны, то мы открыли 23 уголовных производства по таким персонажам, уже есть 33 подозреваемых – от классических агентов сбора глубинной информации до банальных корректировщиков огня в рясах", – сообщил он.
УПЦ МП – часть Русской православной церкви (РПЦ), она официально имеет статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии".
На соборе 27 мая УПЦ МП заявила о своей независимости (внесла изменения в устав) и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, который поддержал вторжение РФ в Украину, однако не осудила его. В Православной церкви Украины считают, что изменение устава – это "попытка скрыть то, что УПЦ остается в юрисдикции Московского патриархата".
По результатам соцопроса Киевского международного института социологии, опубликованного 5 августа, в Украине 72% граждан считают себя православными. Причем большинство относят себя к Православной церкви Украины.