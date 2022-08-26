В Почаев, игнорируя запрет, пришла колонна верующих УПЦ МП. Глава Тернопольской ОВА назвал шествие провокацией

Мероприятие проходит ежегодно. Крестный ход стартует 19 августа из села Должок (возле Каменца-Подольского Хмельницкой области) и продолжается, как сказано на сайте компании, которая занимается паломническими поездками, семь дней.

В этом году Каменец-Подольская епархия УПЦ МП накануне крестного хода выпустила заявление, в котором было сказано, что из-за военного положения она не может взять на себя ответственность за проведение крестного хода в Почаев.

"Принятие решения об участии в крестном ходе или отказ от него является делом совести христиан и их личной ответственности", – подчеркнул митрополит Каменец-Подольский и Городокский Феодор.

Многотысячный ход стартовал по плану – верующие отправились из Должка в Почаев 19 августа, сообщил местный сайт 3849.com.ua. Маршрут проходит через населенные пункты двух областей – Хмельницкой и Тернопольской. По данным тернопольской редакции издания "20 хвилин", в некоторые населенные пункты региона в этом году верующих не пустили – в частности, в поселок Вишневец и город Шумск. Местные жители и священнослужители Православной церкви Украины отмечали, что в шествии принимают участие люди, которые "пропагандируют идею "русского мира" и вносят дестабилизацию в обществе".

Глава Тернопольской областной военной администрации (ОВА) Владимир Труш 25 августа в интервью "Радио Рокс" сказал, что духовенство Украинской греко-католической церкви прислушалось к просьбам власти области и провело паломничество в Зарваницу с минимальным привлечением людей, а ситуация с прихожанами УПЦ МП оказалась противоположной. Видеозапись интервью опубликована в Facebook Труша.

"Когда мы принимаем решение Совета обороны ограничить почти все меры (не запретить) с максимально большим скоплением людей – и здесь колонна 5 тыс. человек пробует идти из Хмельницкой области, выйдя в канун Дня Независимости, – сказал Труш. – Мы этих 5 тыс. человек полями вылавливали. Они там бежали на прорыв... Это неконтролируемая масса... Сам [глава УПЦ МП митрополит] Онуфрий отказался, он сказал, что не благословлял этого шествия... Каменец-Подольский владыка тоже сказал, что он не благословлял. Это люди сами собрались идти. Пусть те 5 тыс. сделают выводы, если за них сейчас никто не берет ответственности".

Глава ОВА добавил, что власти Тернопольской области предупреждали население о возможных ракетных атаках со стороны российских оккупантов в День Независимости Украины.

По словам Труша, 26 августа запланирована сессия Тернопольского облсовета, на которой будут обсуждать этот ход.

"Это одна из провокаций. Это мое понимание. Я готов это рассказывать, доказывать", – подчеркнул руководитель ОВА.

В полиции Тернопольской области сообщили hromadske, что правоохранители обеспечивали публичный порядок и безопасность идущих в колоне людей, а также соблюдение ими правил дорожного движения.

"Это неорганизованная колонна людей, среди них нет четко определенного кого-то, кто их официально ведет, – указали в полиции региона. – Все призывы… придерживаться решения [Совета обороны Тернопольской области] люди просто игнорируют".

Колонна прибыла в Почаев 25 августа. На сайте организации "Союз православных журналистов" сообщается, что в ходе в итоге приняло участие около 7 тыс. человек.

Участник хода Серафим Клипчар вечером 25 августа опубликовал в Facebook фотографии из Почаева.