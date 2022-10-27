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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украине задержали более 360 российских агентов – СБУ

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Глава СБУ подчеркнул, что российская агентура 20 лет проникала в Украину
Глава СБУ подчеркнул, что российская агентура 20 лет проникала в Украину
Фото: depositphotos.com

На сегодняшний день в Украине обнаружено и задержано более 360 российских агентов. Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" рассказал и.о. главы спецслужбы Василий Малюк.

"Речь идет о разнокалиберной агентуре: от топовых госпредателей, таких, как [нардеп от ОПЗЖ Виктор] Медведчук, до рядовых – тех, кто собирает координаты мест дислокации, передвижения ВСУ", – отметил он.

По словам Малюка, враждебная агентура работает на разных направлениях: в военном, правоохранительном блоках, в политике, также есть сбор легальной информации из открытых источников.

"Относительно военного направления – при содействии Главного управления разведки Минобороны мы задержали генерал-майора, пенсионера ГУР МО Украины, собиравшего и передающего информацию врагу. Во время задержания сопротивлялся, "геройски" пробовал отстреливаться, но был ранен в плечо и задержан. [Президент РФ Владимир] Путин – спецслужбист. И мы понимаем, что он 20 лет агентурно проникал в нашу страну. Фактически СБУ – это инструмент, тот меч, который отрезает эти агентурные щупальца", – сказал и.о. главы СБУ.

Малюк добавил, что в начале войны и до 24 февраля было принято очень много мер по задержанию именно такой агентуры.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: СБУ, госизмена, война России против Украины, Василий Малюк
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